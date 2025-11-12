網路詐騙通報查詢網3.0上線 擴大情資來源強化聯防
（中央社記者趙敏雅台北12日電）數發部長林宜敬今天宣布網路詐騙通報查詢網3.0上線，新版納入第三方聯防機構與地方政府，擴大情資來源，部分業者已運用人工智慧（AI）技術分析訊息涉詐可能性，也有助提升查核效率，未來將持續增加合作夥伴，共同攜手防詐。
數發部今天舉行網路詐騙通報查詢網3.0全新改版記者會，4家第三方聯防機構代表出席，包含台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯、趨勢科技台灣區行銷部協理陳亭妏、走著瞧股份有限公司（Gogolook）雲端技術總監池凱琳、新北市事實查核教育基金會董事兼執行長邱家宜。
林宜敬表示，打詐是好人跟壞人之間不斷攻防，政府作為好人一方，不斷把各種詐騙的可能管道堵住，去年9月推出網路詐騙通報查詢網，至今通報數為43萬9598次，確認詐騙數為21萬4618次，將經費除以下架的訊息量，平均下架1則訊息的成本約新台幣192元，希望將成本繼續往下壓。
林宜敬指出，網路詐騙通報查詢網在既有基礎上繼續改善，就像所有的軟體一樣，有1.0版、2.0版，今天已經進到3.0版，部會與地方共同合作，並邀產業、公協會加入防詐好人隊，將以「全民參與、科技協作」為核心，打造防詐新模式。
數發部數產署平台經濟組長林青嶔說明，新版具有通報更全面、審查更快速、下架更即時、民眾更好用等4亮點，其中，新版系統擴大情資來源，除既有的公部門與民眾通報外，更納入第三方聯防機構與地方政府，並新增名人與企業專屬通報機制，讓防詐通報更全面。
同時，導入跨部會應用程式介面（API）與電子送達流程，縮短詐騙訊息的確認與處理時間，使審查流程更為即時高效。此外，為強化下架作業速度，系統與LINE API完成串接，可直接啟動詐騙帳號停權與內容下架機制，可更即時阻斷詐騙資訊。
在使用體驗上，林青嶔表示，全面優化UI/UX介面並新增推播通知功能，讓民眾即時掌握重大詐騙訊息，使用更便利、查詢更直覺。
數發部表示，詐騙廣告樣態不斷轉變，手法不斷翻新、情節更加擬真，過去常見金融投資詐騙廣告，現在轉為產品服務，並以小額詐騙為主，如吊車大王遭AI生成影像冒用販售保健品。
數發部強調，將持續推動數位防詐工具精進與公私聯防機制建置，擴大跨域情資串接，強化AI模型準確度與回饋機制，結合民間團體、地方政府及網路平台，共同建立即時反應、防詐零距離的情資聯防網，打造更安全可信的數位環境。（編輯：林家嫻）1141112
