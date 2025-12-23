網路諧音「Up and Down」成單曲 潤少搭檔LilHAO空耳翻譯

【緯來新聞網】饒舌歌手潤少與夜店王子 LilHAO，將超夯的網路諧音梗「Up and Down」寫成全新單曲《歐恩調》，談到創作靈感，潤少跟 LilHAO 笑說，當初單純覺得網友把英文「Up and Down」空耳翻譯成「歐恩調」實在太幽默，但在創作過程中，這股「笑點」竟然變成了靈感。他們決定要把這個網路流行語玩到最極致，讓大家發現迷因梗不只是能拿來搞笑跟跳舞，更能變成帥度破表的音樂作品，一聽到副歌就想跟著「歐恩調」起來。

LilHAO（左） 、 潤少 打造全新單曲《歐恩調》。（圖／混血兒娛樂提供）

《歐恩調》歌詞裡藏著兩人的「硬漢心聲」把人生的起起伏伏比喻成上下晃動的節奏，記錄了他們從街頭打拼到有點名氣的心路歷程。就像坐在那種會上下跳動的改裝車裡，就算生活再震、壓力再大，也要用開玩笑的方式把傷口蓋過去，維持最Chill的節奏。這種「用幽默反擊生活」的態度，正是這首歌最想傳達的在地嘻哈精神。

LilHAO 「歐恩調」當成創作題材。（圖／混血兒娛樂提供）

兩人這次在MV的造型上也花招百出，LilHAO 特別在頭髮上鑲滿了閃亮的珍珠，呈現出一種既有態度又不失貴氣的「嘻哈時尚感」，直接預約明年年輕人的造型標竿。兩人在鏡頭前展現出的強大氣場，讓這首洗腦歌的質感拉滿。



最讓歌迷放心的莫過於混血兒「大老闆」的認證，當潤少被問到老闆對這個搞怪歌名有什麼感想時，他幽默回應：不確定老闆覺不覺的有創意，但他說很好聽，這就夠啦！LilHAO 也非常有信心表示，連玖壹壹春風哥聽完後都認證這首歌「很有料」，讓兩人吃了定心丸，大方表示：「那我們真的沒什麼好擔心的。」

