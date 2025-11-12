網路謠傳南門市場將「全部拆掉」 桃市府駁斥：假消息

疾管署今（11）日表示，上週（11/2至11/8）類流感急診就診計101,100人次，較前一週下降7.5％，其中急診類流感就診病例百分比連續2週低於流行閾值，研判脫離流行期，但仍新增38例流感重症及7例死亡，鄰近國家與歐美疫情也仍在上升，仍需注意，且「流感11月下旬將升溫」。而流感疫苗目前累計接種545萬劑，為歷年同期最高，部分縣市可能在12月初用罄，疾管署呼籲高風險族群盡快接種。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前