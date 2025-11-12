網路謠傳南門市場將「全部拆掉」 桃市府駁斥：假消息
【記者張沛森／桃園報導】針對網路謠傳南門市場將「全部拆掉」，桃園市政府經發局今天（12日）鄭重澄清此為錯誤謠言，已造成民眾與在地攤商困擾，經發局對散播謠言者予以譴責。
經發局說明，有關南門市場大火，經結構技師公會11月7日現場勘查，部分市場攤位與漁市場範圍結構嚴重受損，基於安全考量，建管處預計17日將進場針對「受損攤位」結構物執行拆除作業，以確保損壞建物儘速安全清除，其他未受損攤位仍會繼續營業，一切如常，不會受影響。
