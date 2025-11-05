網路販售中藥材恐觸法 高雄市查獲11件違規開罰

這包紅棗在網路商店銷售，產品類別寫著「一般中藥材」，這行字踩到法律紅線，因為中藥材必須由合格藥商在實體店面販售，不能在網路平台交易。

高雄市衛生局藥政科長劉冠吟指出，「查獲網售包括人參、黃耆、紅棗及何首烏等中藥材 均依違反《藥事法》第27條藥品販賣規定裁處。」

紅棗、枸杞這類產品常拿來入菜或是沖泡成茶飲，一般賣場或超市等通路也能買到，原來根據衛福部公告，枸杞、紅棗、山藥、蓮子等37種中藥材可用食品名義販售，產品若是食品類別可在一般通路銷售，若在產品類別為中藥材，就只能在合格藥商的實體店面購買，不能上網販售。

高雄市民程小姐表示，「你知道有些地區過來的食品，它會造成一些，而且它會有一點洗產地的感覺，我不太敢去網路上買。」

高雄三鳳中街攤商李女士說：「（挑選的）都是會有包裝、有品牌的，因為就是他們有他們把關，然後我們就是第二步驟這樣子，對呀，你如果說像有時候，如果是全部散裝的，那個就比較會有質疑點。」

衛生局表示，網路販售中藥材恐觸犯《藥事法》，開罰3萬到200萬元罰鍰，購買者雖不受罰，也可能買到來源不明的產品、影響健康，建議有需要的民眾循實體通路購買。

