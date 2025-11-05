網路販賣中藥材已違法 高市衛生局近2年查11件裁處

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局為維護民眾用藥安全，不定期上網巡邏，查察網路違規販售及廣告中藥材，統計去年至今年9月底，共查獲網路違法販售中藥材共11件，均依違反《藥事法》裁處，其中多數違規案，多為民眾把中藥材當作食材，或誤認中藥材可上網交易而觸法。

衛生局表示，針對查獲的11件違規案分析，主要為網路非法販售中藥材包括桃膠、丁香、天麻、杜仲、甘草、何首烏、黃耆、紅棗、丹參、人參等品項，均觸犯藥事法規。

根據衛生福利部中醫藥司公告，可同時提供食品使用的中藥材共計37品項，如枸杞、紅棗、山藥、蓮子等(詳如衛福部中醫藥司公告： https://gov.tw/qyG )得以食品名義販售外，其餘中藥材飲片如杜仲、桃膠、何首烏、黃耆、丁香、甘草、天麻、丹參、人參等，均應依《藥事法》規定由合格藥商於實體店面販售，嚴禁於網路平台交易。

衛生局提醒，中藥材屬於藥品管理，依法不得於網路、電台或電視購物頻道等通路販售，請切勿聽信謠言、隨意從來源不明的網路平台或私下管道購買，應至合法藥商購買，若有疾病問題應尋求合格專業醫師診治，以免濫用誤食影響健康。

