網路販賣動物用藥品最高罰45萬 實體店亦需有許可證

《圖說》販賣動物藥用需取得動物用藥販賣業許可證。〈動保處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市動保處今年接獲多起民眾檢舉，查獲4件賣家未取得「動物用藥品販賣業許可證」，卻透過網路平台或實體店面違法販售包含寄生蟲預防藥在內等多種動物用藥品。這些行為已明顯違反「動物用藥品管理法」相關規定，已依法對四個違規案件合計裁罰新臺幣36萬元罰鍰，並呼籲民眾切勿以身試法，共同守護毛寶貝的用藥安全。

動保處長楊淑方表示，為保障動物用藥安全，飼主務必循領有「動物用藥品販賣業許可證」之合法業者處購買動物用藥品，切勿以來路不明的管道購買，並應經由專業獸醫師診斷後，始得進行用藥，避免因誤用及劑量錯誤情事，而影響毛寶貝健康。

《圖說》不得於網路販賣動物用藥品。〈動保處提供〉

她指出，動物用藥品依法不得於網路販售，且販賣任何未經核准製造、輸入、製造動物用藥品的行為亦屬違法。將處新臺幣9萬元以上45萬元以下罰鍰。若擅自販賣未經許可製造、輸入之動物用偽藥及禁藥，更將面臨6個月以上5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，民眾切勿因一時貪圖小利而觸法遭罰鍰，傷了荷包甚至涉及刑責，終將得不償失。

楊淑方進一步說明，動保處今年已接獲4起違法案件，違規通路涵蓋了多元網路平台及實體店面。其中有業者於LINE社群，以團購模式刊登販售如「心疥爽」、「碩騰寵愛PLUS（貓）」等動物用藥品；另有賣家利用Facebook粉絲專頁，並串聯LINE社群進行「滴即樂」、「蚤不到」等藥品的宣傳與販售。

此外，亦有民眾在網路電商平台iOPEN Mall上刊登販售動物用藥品「犬新寶」；以及實體店面藥局未經許可，現場販售動物用藥品「壁逃逃-S」。根據「動物用藥品管理法」規定，所有動物用藥品販賣業者皆應向所在地主管機關申請並經審查合格，才能核發許可證登記營業。無論是網路銷售或未經許可的實體店面販售，皆屬違法行為。

《圖說》動物用藥品僅可於實體店面販售。〈動保處提供〉

楊淑方表示，民眾在判斷是否為合格且具有許可證的動物用藥品時，應認明其外包裝上必須清楚印有經中央主管機關核准的品名及許可證字號，例如「動物藥入字第OOO號」或「動物藥製字第OOO號」，並標示「動物用」字樣，以及其有效成分、含量、用法用量、主治效能及適應症等完整資訊。

她說，動物用藥品需透過合法的藥品販賣業者或動物醫院取得，而這些合格的動物用藥品販賣業者，依法都必須具備專任藥品管理技術人員駐店管理。即使是經營觀賞魚等非處方藥品零售業務的公司或商號，依法仍須向主管機關申請動物用藥品販賣業許可證，並聘請專任管理技術人員駐店管理，以確保藥品來源及販售過程皆符合專業規範。