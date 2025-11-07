網路買家變搶匪！夫妻帶百達翡麗千萬名錶南下交易遭強盜 警方逮7人

網路買家變搶匪！夫妻帶百達翡麗千萬名錶南下交易遭強盜，其中最貴一隻要價515萬。讀者提供



高雄漢來大飯店10月5日晚間發生強盜案，一對在北部松江區經營二手名錶店的夫妻檔，帶著5支要價千萬的百達翡麗名錶南下交易時，遭2男1女歹徒持電擊棒搶奪，幸店家男負責人及時反擊，三人最終逃逸。警方追查後查出29歲查姓男子疑為幕後主謀，經建請羈押，獲交保候傳。

據了解，歹徒透過網路多次聯繫受害夫妻，自稱名錶收藏家，並有意購買名錶，取得賣家信任後，雙方相約高雄漢來大飯店名人坊如意廳碰面；當晚歹徒以中秋節禮盒作見面禮，降低夫妻戒心；交談不久，其中1名男子突然持電擊棒攻擊店家負責人，未料遭反制，3人逃離現場。

警方調查指出，受害夫妻攜帶的5支名錶包括，海底探險家，售價約343萬8千元、金鷹售價約348萬8千元，海底探險家售價約298萬元，其中更有一隻金鷹售價高達515萬元。

警方循嫌追查，揪出查姓男子疑為幕後主謀，透過集團找其他嫌犯，承諾若搶得名錶可分500萬酬勞。計畫遭店家反抗打亂後，警方迅速追緝，陸續逮捕2男1女移送高雄地檢署偵辦，另1嫌限制住居、1嫌請回；主嫌查男當日落網，經建請羈押獲交保候傳。

新興警分局則於案發當晚獲報後趕赴現場，發現夫妻檔在交易過程遭歹徒攻擊，奮力抵抗後歹徒將名錶遺落現場後逃逸；專案小組隨即成立，調閱監視器、追查車輛路線，並於10月6日至7日在台北、桃園及雲林等地拘提3名主嫌，同時查獲2名幕後主嫌及1名共犯，11月5日再於台北拘提控盤首腦查姓男子。

警方表示，此集團以假買家詐騙手法誘騙受害人南下高雄交易，實際目的是行搶名錶，案中7名嫌犯已依加重詐欺、強盜及傷害罪嫌移送偵辦。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

