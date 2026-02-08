網路買菜交易異常 19歲女險被解除警示認證詐3萬元

cnews204260208a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市潭子區1名19歲盧姓女子，網路購物時，誤點詐騙集團提供的不明「賣貨便」連結網址下單，對方隨即以「交易異常、帳戶遭凍結」為由，要求她提供1個內有新台幣3萬元的帳戶，以「解除警示認證」。大雅警分局表示，所幸女子察覺有異，立即到附近潭北派出所求助，也在員警及時勸阻下，成功保住了辛苦積蓄，免於受騙。

大雅警分局表示，當天晚間9時30分左右，潭北派出所警員張維哲，看到盧姓女子神情焦急的，在父親陪同下走進派出所求助。盧女表示，稍早在臉書看到網友販售自家農產品，私訊後決定購買百元內的蔬果，並依對方指示點進了不明賣貨便網址下單。不料對方卻表示，由於「操作錯誤，帳戶已被凍結」，甚至要求自己提供1個帳戶內，存有新台幣3萬元的帳戶，並加入line自稱「金融專員陳東來」的好友，進行解除帳戶凍結事宜。

警方表示，盧女被這一連串的話術嚇到，開始慌亂了起來，也不知如何是好，所幸她及時掛斷電話，立即與父親前往潭北派出所報案。張姓警員查看雙方對話紀錄，研判這應該是典型的「假買賣、真詐財」詐騙手法，立即詳細說明詐騙集團慣用話術，並明確告知任何要求提供帳戶、資金認證解除凍結，都是詐騙行為。

大雅警分局呼籲，春節將至，現正值「115年加強重要節日安全維護工作」執行期間，民眾務必提高警覺，切勿輕信社群平台上的不明販售資訊，詐騙集團常利用「賣貨便」知名物流平台名義製作假網站，並以「認證失敗」、「帳戶凍結」等藉口，要求匯款及提供帳戶。若有相關疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以維護自身財產安全。

