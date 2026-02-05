網路買軟體如「拆盲盒」？60位設計師齊控廣告不實 律師：仍可主張退費

近期住保會接獲60多位設計師集體申訴軟體公司廣告不實販售設計軟體，但據了解，購買的設計師恐超過百名，爭議金額恐將近400萬元。（圖／林榮芳攝）

線上購買課程、軟體就像「拆盲盒」，若碰到「廣告不實」可以退款嗎？近期一套號稱可一鍵生成全屋設計圖的「AI」軟體，以每套36,800元或39,800元出售，但設計師們發現使用上不如預期，有廣告不實之嫌，目前住宅消保會共收到62名設計師齊申訴，不過據了解爭議交易恐超過百名設計師，累計金額將近400萬元。

該軟體號稱是「為全台灣設計師打造專業堅實後盾」的業者，在去年10至12月期間，透過社群平台向設計師推播廣告。設計師代表王妃表示，該公司蒐集客戶名單後，召開線上說明會，看準設計師老闆們訓練助理不易的痛點，宣稱該AI軟體「就算沒有經驗的設計師也能輕鬆上手」。

由於該設計軟體強調透過AI能一鍵建模，沒有經驗也能輕鬆上手，不少設計公司為了減輕工作壓力和訓練助理設計師購買，但使用後認為沒有像軟體公司說的這麼神奇。（圖／住保會提供）

王妃進一步解釋，該軟體公司提供所謂的獨一拆單報價系統加上高效繪圖與線上3D渲染提案工具，無需任何外掛程式，確實是設計師最需要的功能，且在說明會時模擬的功能都看起來很厲害，不過實際付費下載使用後，大家卻發現不好用，且不是少數人認為與當初說明會介紹的有落差。他們集體提出退款要求，該公司卻不面對問題，持續以線上說明會方式推銷繪圖服務給其他設計師。

然而，購入之後，設計師們收到銷售軟體的公司以電子郵件的方式，寄給他們契約，其中告知不適用消費者保護法第19條猶豫期間解除權之規定。言下之意，軟體只要交付了，就無法退款，不論功能是否有如同銷售公司在線上說明會宣稱一樣，都是無法退費。

住保會顧問吳翃毅說明，設計師為設計工作採購所需繪圖服務，是以公司名義購買，屬營業行為，導致發生消費爭議時，消保會並不受理，造成投訴無門的情況，需直接提起民事訴訟，因此才找上住保會；以目前法令，倘若設計師是以個人名義購買，才符合消保法的最終消費者的定義。

不過，住保會公益律師、道理聯合法律事務所之主持律師呂柏寬表示，現在線上課程、軟體、手遊等線上數位內容的消費越來越多樣，業者販售給設計師3D繪圖軟體，如果設計師是以個人名義購買，本質上也屬於消費者。由於該案因沒有在付費前告知消費者不能退款，消費者實際使用前，並不知道軟體的功能是否實用、是否有如同業者實際宣稱之功能等，購買的消費者應得以《消費者保護法》第19條第1項「通訊交易或訪問交易之消費者，得於收受商品或接受服務後七日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。」的法律規定，可向業者主張退款。

呂柏寬建議，隨著線上數位產品的日趨進步、時代變遷，許多法條已不合時宜，相關主管機關應適當修法，像是一定天數內發現不符需求可主張退款外，應於適用準則建請業者應提供所謂的「試用版」、「試聽版」、「試看版」，由消費者親自體驗後，確定數位內容符合需求，再進行購買「付費版」使用，可減少數位內容業者與消費者之間的消費糾紛。

