網路貼文不實訊息 新北警逮43歲中科作業員

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名43歲中科園區張姓作業員，涉嫌在社群平台Threads（脆），貼文1則內容提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」、「作案時間長達2小時」等不實評論訊息。新北市三峽警分局表示，由於張嫌貼文內容，刻意與前（19）日台北市隨機攻擊事件相互連結，已造成社會恐慌，引發不當觀感。循線找到他說明後，認為言論已涉及恐嚇性言詞，訊後依恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

三峽警分局表示，昨（20）天上午8點左右接獲報案，立即成立專案小組展開蒐證調查。張嫌相關貼文內容與事實不符，已對社會安定造成影響。蒐證完備並掌握張嫌至於台中市清水區港新三路一帶住處，員警今天上午9點半左右，也循線成功緝獲張嫌到案，並查扣犯案用手機等相關證物。張嫌到案後，竟辯稱貼文只是為了惡作劇。

三峽警分局長許再周呼籲，民眾切勿於網路散布或轉傳未經查證訊息，尤其涉及恐嚇、暴力等內容，恐觸犯法律並影響公共秩序。警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為，共同維護社會安定，以安民心。

照片來源：新北市警方提供

