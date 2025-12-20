網路貼文恐嚇高雄 陳其邁啟動最高等級維安工作：確保市民參加活動的安全

圖：圖：台北市發生隨機傷人事件，高雄市長陳其邁一早視察火車站、捷運站的警備狀況及維安部署。(高市府提供)

台北捷運十九日發生隨機攻擊事件，造成四人死亡，多人受傷，高雄市隨即提升維安警力的強度與密度，於大眾運輸系統加強警力佈署，事後有人在網路貼文恐嚇「下個目標是高雄車站」。對此，高雄市長陳其邁強調，掌握多個ＩＰ全力追查，台鐵、高鐵、捷運等加強警戒。

北捷無差別攻擊事件引起社會大眾關注，陳其邁二十日上午至高雄車站巡視並對現場警察喊話，有任何可疑或危及到治安等狀況，要全力排除，並運用優勢警力執法，執行勤務過程中也要確保自身與市民安全，車站等交通樞紐都是執法重點。

針對有網友稱自己與北捷攻擊事件凶嫌張文「是一個組織」，下個目標是「高雄車站」，陳其邁表示，目前已初步掌握留言ＩＰ位置，多個ＩＰ中也包含境外ＩＰ，警方掌握到六個，目前排除一個，正與警政署和相關國安單位密集聯繫，全力追查中。

陳其邁提到，高雄近期活動相當多，將全面提升維安強度，包括警力布署與巡查密度，整體警力派遣的優先順序都會全面提升，至於大型表演、跨年活動等都會進行警力演練，確保市民參加活動的安全。

媒體追問，傳出犯嫌張文的哥哥在高雄的工作？陳其邁指出，已完成查訪，根據他的兄長表示，家裡跟嫌犯已有五年沒有聯絡，不清楚嫌犯現行居住地及活動狀況，這些資料都已經彙整給台北市警察局跟警政署。