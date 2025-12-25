網路貼文「張文我哥」揚言殺上千人法院裁定羅男羈押

羅男預告殺人，南投縣警察局刑警大隊緝捕羅嫌到案移送法辦。(圖：南投縣警局提供)

網路貼文「張文我哥」揚言殺上千人，南投縣警察局指出，刑警大隊二十三日緝捕羅嫌到案，經南投地院法官開庭後認為羅男犯罪嫌疑重大，且有反覆實施、危害公共安全之虞向法院聲請羈押，二十五日凌晨裁定羈押。

南投縣警察局刑警大隊為因應社會重大事件，預防網路謠言及暴力言論擴散，於十二月二十三日在（抖音）等網路社群，蒐得一則網路貼文，內容提及「張文是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成，我會在台中的麥當勞犯下殺人事件，而我要殺五十人，台中秀泰影城我要殺五百人，最後則是在豐原愛買殺人，殺一千人，這是我的張文哥哥跟我說的。還說我犯案動機在過年期間會開始犯案我會帶，汽油彈，手槍，開山刀，手榴彈等等，我跟張文是同一個組織」等語，刻意與日前臺北市隨機攻擊事件相互連結，造成社會恐慌，引發不當觀感。

南投縣警局刑警大隊員警發現該貼文，即報請南投「防範恐怖攻擊應變小組」負責指揮偵辦的檢察官李英霆，警局隨即與臺中市政府警察局刑警大隊科偵隊、屏東縣政府警察局等單位共組專案小組積極偵辦，經警方認定相關貼文已涉及恐嚇性言詞，嚴重影響公共秩序與社會安定。

專案小組於二十三日在台中市豐原區一帶拘提羅姓男子到案，查扣其犯案用手機1支等證物，全案依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌，移送臺灣南投地方檢察署偵辦。二十四日晚間訊問後，認被告涉犯恐嚇危害安全等罪嫌之嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要性，向法院聲請羈押。

南投縣警察局長謝宗宏呼籲，網路言論並非法外之地，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，均將依法查辦；民眾如發現疑似不法或具危險性之網路訊息，請即向警方通報，共同維護社會治安。