網路貼文「暗殺賴清德」 嘴秋汽車業務員落網

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

屏東一名謝姓汽車業務員，日前在社群平台Threads多次發文「暗殺總統」言論，因內容已涉及威脅國家元首，屏東縣警局刑大接獲檢舉後，今（31）日在高雄市將謝男拘提到案，而謝男對於恐嚇貼文一事則是避重就輕。

屏東縣警局刑大日前接獲檢舉，謝男在Threads上多次張貼「暗殺總統」等恐嚇言論，由於北捷日前才發生丟擲煙霧彈及隨機殺人事件，警方擔心謝男言論恐再引發社會恐慌，立刻展開追查。

經專案小組透過數位足跡比對、帳號分析等方式，逐步釐清發文者身分，並鎖定嫌犯住處，在經過多日深入追查後，今日上午在高雄市將謝男拘提到案。

警方調查，謝男是一名汽車業務員並兼職保全，對於貼文暗殺總統一事他也不願交代原因。全案經警方訊問後，謝男因涉犯恐嚇公眾罪，已移屏東地檢察署偵辦。

警方強調，言論自由雖受憲法保障，但並非毫無界線，凡涉及暴力威脅、危害公共安全或散布足以動搖社會安定的不當言論，均已逾越合法範圍，警方將持續秉持「網路恐嚇零容忍」立場。對相關案件迅速查辦，以確保社會秩序與民眾安全，同時也呼籲民眾若發現疑似恐嚇或製造恐慌的網路言論，應立即向警方反映。

照片來源：翻攝畫面

