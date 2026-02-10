網路賣場商品竟從藥妝店偷 男大賺近百萬遭逮

高雄市 / 綜合報導

高市刑大發現，藥妝連鎖賣場連續竊盜案，追查是一名宋姓男子，在網路開商場，等到民眾下單後，就去賣家偷竊，畫面都被監視器錄下來，經查他在高雄、台南和台中等地，連續犯了14件竊案，警方查扣贓物化妝品精華液、刮鬍刀等210項物品，還有贓款5200元等，店家損失近百萬元。

一名男子，進到藥妝賣場內，打開包包後，就開始將架上物品，一一裝進包包內，動作看起來很熟練，但這些偷竊行為，全都被監視器畫面錄了下來。

廣告 廣告

高市刑大近期針對竊盜案件，進行大數據分析時，發現連鎖藥妝賣場，有多家門市遭竊損失慘重，調閱資料分析，發現一名37歲的宋姓男子涉嫌重大，見時機成熟時，在宋嫌台南市中西區的租屋處樓下逮到人，並且查扣屋內贓物，如化妝品精華液刮鬍刀等210樣物品，還有贓款新台幣5200元等證物。

期間發現，宋嫌在網路上開設賣場，等客戶下單統計之後，再前往連鎖賣場竊取物品偷來賣，在高雄台南及台中等地，近14件連續竊案，商家損失近百萬元。

高市刑大偵四隊隊長吳永彬說：「目前經清查的話，他(宋男)不法獲利大概在50到60萬左右，他本身有職業，放假期間，才出來行竊，全案訊後依涉犯，竊盜罪嫌，移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。」偷東西，在網路上打6折販售，以為神不知鬼不覺很好賺，這下得為自己的偷竊行為，負起責任。

原始連結







更多華視新聞報導

宜蘭外海規模7.0地震！ 賣場商品噴飛.玻璃瓶碎一地

黑五開打！ 民眾湧賣場血拚 警路邊圍拒馬防違停

美式賣場會員費漲聲響起！ 最高漲幅「超過6成」

