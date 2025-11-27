網路賣「鯊魚劍」 7人遭依違《野保法》送辦

民眾在櫃子內翻翻找找，取出一把常用於民俗信仰的法器鯊魚劍，原本打算透過網路販售，卻被海巡署循線查緝到。

周身分布鋸齒的鯊魚劍是用鋸鰩的鋸狀吻部製成，由於全球5種鋸鰩都被國際自然保育聯盟列為極危生物，台灣也早在2008年列為一級保育類野生動物，依《野保法》禁止販售，但海巡署近年仍持續查獲有人違法販售。

海巡偵防分署北門查緝隊副隊長張力文說明，「7至10月期間於新北、台中、台南與高雄等地 分別查獲證物鯊魚劍計4支，並依違反《野生動物保育法》移送新北及台南地檢署偵辦。」

鯊魚劍因數量稀少，一把依大小可賣到3到6萬元不等，查緝人員追溯來源，發現多半來自宮廟的早年收藏，因為鯊魚劍正是道教乩童起乩用的5寶之一。

民俗專家廖大乙說明，「一般就是乩童起乩在砍自己的頭還是背部，流血以來助化煞、顯神威，就是在趨吉避凶的意思。」

民俗專家表示，隨著時代進步，多數宮廟都改用金屬或木製品代替。但由於鯊魚劍在市場上仍具一定價值，海巡署強調將持續嚴查，杜絕保育動物製品販售行為。