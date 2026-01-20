網路購物到貨 郭正亮曝廠商附紙條：第四權不可亡、亮哥救馬德

中天新聞記者兼主播林宸佑（馬德）疑似涉及《國安法》、貪污治罪條例遭羈押禁見，消息一出引發各界嘩然，不少民眾也紛紛聲援馬德。對此，前立委郭正亮也分享，日前他網路購物收到貨，上面赫見紙條寫著，「第四權不可亡，請亮哥救馬德，謝謝！」

前立委郭正亮。（資料照／中天新聞）

高雄橋頭地檢署17日偵辦現役軍人違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等案件，檢察官偵訊後將現役軍人及捲入的民間人士含媒體記者共5人全部聲押禁見獲准，但檢方以「偵查不公開」為由拒絕說明，引發外界質疑羈押的正當性，以及言論自由與國安違法的界限。

前立委郭正亮分享收到「第四權不可亡，請亮哥救馬德，謝謝！」的紙條。（圖／郭正亮提供）

馬德遭檢方羈押禁見的消息一出，不少政治人物和民眾予以聲援。郭正亮今（20）日就分享，日前他買了東西今日到貨，結果廠商附上這張紙條，「第四權不可亡，請亮哥救馬德，謝謝！」

中天聲明。（圖／中天新聞）

中天電視聲明，「針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

