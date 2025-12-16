網路購物詐騙受害族群年輕化 中市警提醒慎防

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市警察局第四分局今天公布，網路購物詐騙手法不斷翻新，且受害族群逐漸年輕化，1到11月統計，以20歲到29歲族群最多，提醒慎防演唱會門票、明星周邊詐騙陷阱。

網路購物詐騙手法不斷翻新，且受害族群逐漸年輕化，市警局第四分局表示，時下最流行的「不懂就問脆」的 Threads網路平台，近來成為年輕族群瀏覽資訊與交易的新管道，卻也成為詐騙集團下手的溫床。第四分局長蔡慶星日前還上廣播電台節目宣導防詐。

蔡慶星表示，過去以「假投資」詐騙案件與財損金額居冠，但近期「網路購物詐騙」有明顯攀升趨勢，甚至在部分月份超越假投資案件。

依第四分局統計，今年1至11月，網路購物詐騙案件以20至29歲族群最多，提醒民眾特別是學生族群，慎防「網路購物詐騙」與「演唱會門票、明星周邊詐騙」陷阱。

四分局進一步分析，11月單月即受理44件網路購物詐騙案件，較10月增加14件，成長幅度明顯，其中以Threads平台發生的案件最多，共27件，占比達64%，已超越傳統的Facebook（臉書）一頁式網購詐騙。

警方指出，受騙內容多為演唱會門票及明星周邊商品，詐騙集團常以低於市價、限時搶購等話術，誘使年輕人脫離平台私下交易。隨著耶誕節將屆，民眾開始上網購買交換禮物，詐騙集團趁勢操作「節慶優惠」、「限量倒數」等行銷手法，預期網路購物詐騙恐再掀高峰。

蔡慶星強調，民眾可牢記3大防詐口訣「太便宜，就是陷阱」、「客服叫你加LINE，一律是詐騙」、「要求提供OTP或操作ATM，百分之百是詐騙」，一旦發現異常，應立即停止交易並查證。（編輯：林恕暉）1141216