網路購物詐騙橫行 刑事局揭露常見詐騙態樣及手法

圖說：刑事局公關室主任吳柏羲、來賓演員陳幼芳、刑事局長周幼偉、刑事局主任秘書林宏昇、刑事局詐防中心科長徐子哲。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】依據「165打詐儀錶板」最新統計，114年11月全國平均每日受理詐騙案件452件，財損新臺幣1億9,970萬元。去年同期(607件、4億2,253萬餘元)分別下降26％及53％。詐欺手法受理數前3名分別為：網路購物詐騙，占29.9％居首；其次是假投資詐騙，占12.93％；再者是假交友投資詐財詐騙，占9.01％。若以財損金額觀察，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達42.13％；其次是假交友投資詐騙，占22.79％；最後是假檢警詐騙，占10.84％。其中，網路購物詐騙受理數已持續超過假投資詐騙，成為目前最主要的受害來源，雖然單件財損金額相對較低，但因受理件數龐大，整體危害不容忽視。

廣告 廣告

刑事局表示，近期網路購物詐騙、假買家騙買家等詐騙手法，持續高發，詐騙集團多透過社群平臺、假粉專或刊登商品或演唱會門票資訊，誘使民眾點擊連結或脫離電商平臺私下交易；並利用臉書社團、動態貼文或陌生訊息接觸民眾，要求加入LINE後改以轉帳、遊戲點數或超商代碼付款，一旦得手即封鎖消失，使被害人求償無門。

其中，以近期大量出現的「演唱會門票詐騙」最具代表性。詐騙集團鎖定BLACKPINK、TWICE等熱門場次，先在各大社團張貼讓票訊息，並引導買家轉往Messenger、LINE或IG私下聯繫，再以「晚了就被買走」、「今天內要付訂金」、「序號開演前五天才會釋出」等話術製造搶票壓力，迫使民眾匆促匯款。買家匯款後，詐騙者再以「序號未開放」、「帳戶需驗證」推託拖延，最後封鎖失聯，讓買家求償無門。

詐騙集團亦會假扮「買家」聯繫賣家，謊稱「無法完成訂購」，並提供偽造的物流平台或電商客服連結，誘使賣家登入假網站。詐騙集團隨即冒充客服或銀行人員，稱需「開通金流驗證」「身分實名制」「賣家認證」才能完成交易，誘騙賣家匯款或交付金融卡、密碼，甚至要求寄送金融卡至指定地點，導致帳戶遭盜領或淪為洗錢工具。

圖說：165打詐儀錶板報告：詐防中心科長徐子哲。

刑事局特別提醒，詐騙集團亦會透過「假求職」、「兼差代辦」「代領優惠」等名義，誘使民眾提供銀行帳戶、金融卡或手機門號，甚至要求申辦多組門號寄交詐騙集團。被害人往往在日後接獲警方通知時才發現名下帳戶遭用於詐欺案件，反成加重詐欺、洗錢共犯。警方再次強調：提供帳戶或門號即可能觸犯《洗錢防制法》、《刑法》詐欺罪章等相關法律，後果嚴重，務必提高警覺。詐欺手法延伸至「普發現金詐騙」。詐騙集團假稱「代領普發現金」、「更快拿到補助」之名義要求交付金融卡、密碼或協助提領，實為盜領帳戶錢財。刑事局呼籲，普發現金唯一官方網站為10000.gov.tw，切勿將帳戶、金融卡或密碼交給他人，也不要協助不明人士匯款或提領，以免成為車手或共犯。

另亦有不法集團鎖定企業內部人員，先以釣魚郵件或偽造電子郵件帳號方式，假冒公司老闆或董事長身分發送訊息，指示辦理「緊急款項」或「專案付款」等事宜，刻意營造急迫情境。隨後再引導被害人改以LINE私下聯繫，並刻意建立僅有假老闆與員工的「假LINE群組」，透過LINE私訊傳送假合約或指定帳號要求轉帳，藉此規避公司內部查證機制。員工在時間壓力與假冒權威身分雙重影響下，將公司資金以臨櫃或網路轉帳方式匯入詐騙帳戶，往往待真正主管發現帳務異常時，資金早已遭迅速轉走，造成企業嚴重財務損失。

陳幼芳女士亦特別出席本次記者會，與警方攜手呼籲全民提升防詐意識。她以親切易懂的方式分享常見詐騙話術，提醒民眾只要遇到「要求私下聯繫」、「提前匯款」、「高報酬保證獲利」或「限時優惠逼迫決定」等情境時，一定要先停下來、看清楚、查證明，避免因一時大意落入詐團陷阱。她同時呼籲，每個人都能成為家人與朋友的「識詐守門人」，主動與長輩分享最新防詐資訊，並提醒勿點擊不明連結、勿離開官方平台進行交易，讓防詐成為生活習慣，共同降低全社會的受害風險。

刑事局強調，網路購物雖便利，但也成為詐騙集團利用的犯罪溫床；提供門號或帳戶更可能使自己淪為犯罪鏈的一部分。警方將持續透過「165打詐儀錶板」公布最新詐騙手法與趨勢，攜手全民提升防詐免疫力，也請民眾遇詐即報案、勇於檢舉讓詐團無所遁形，共同守護社會信任與民眾財產安全。