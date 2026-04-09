網路購物詐騙結合釣魚連結案件攀升 刑事局籲見 實名認證 金流驗證 即為詐騙

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圖說：刑事局公關室主任吳柏羲、來賓檸檬、刑事局局長邱紹洲、詐防中心主任張文源、詐防中心督察賴耀宗。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】依據「165打詐儀錶板」最新統計，115年3月全國平均每日受理詐騙案件460件、財損金額約新臺幣1億5,996萬元，較114年同期（每日537件、財損2億2,874萬餘元）分別下降14％及30％，顯示整體防詐成效持續發揮。就詐欺手法分析，若以受理件數觀察，前五名依序為：網路購物詐騙占39.4％居首，其次為假投資詐騙占8.3％、色情應召詐財詐騙占6.2％、假交友（投資詐財）詐騙占5.6％，以及釣魚連結詐騙占5.3％。若以財損金額觀察，則以假投資詐騙占43.1％最高，其次為假交友（投資詐財）詐騙占18.7％、網路購物詐騙占10.6％、假檢警詐騙占9.9％，以及假交友（徵婚詐財）詐騙占2.5％。

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鑒於近期網路購物詐騙持續高發，刑事警察局進一步解析其詐騙手法：

一、詐騙集團於Facebook、Threads等社群平臺刊登「低價商品」、「免費贈送」或假冒買家留言等內容，誘導民眾轉至LINE或Messenger私訊洽談。

二、提供偽冒「7-11賣貨便」、「全家Fun心取」或其他物流業者（如黑貓宅急便、新竹物流、順豐等）之釣魚連結。

三、民眾依指示操作後，即出現「未完成實名認證」、「金流驗證失敗」、「帳號遭凍結」等訊息，誘導聯繫「線上客服」。

四、最終以「完成驗證」或「解除凍結」為由，要求網路轉帳、無卡提款、掃描QR Code或交付金融卡，致使民眾財產損失。

警方特別提醒，凡於交易過程中出現「未完成實名認證」或「金流驗證失敗」等關鍵字，幾可判定為詐騙情境，務必立即提高警覺並中止交易。

此外，釣魚連結詐騙常透過簡訊及電子郵件，假冒電商平台（如蝦皮、MOMO、PChome）、政府機關（如財政部、交通罰單通知）、金融機構（銀行、信用卡公司）及物流業者等，以「中獎通知」、「帳戶異常」、「配送問題」等名義誘導點擊連結。民眾一旦進入仿冒網站並輸入個人資料、信用卡資訊或一次性驗證碼（OTP），即遭盜刷，造成財產損失。

本次記者會特別邀請中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬出席，與刑事警察局共同呼籲民眾養成「不明連結不點擊、個人資料不隨意輸入、異常情形立即停止操作」之基本防詐觀念，並透過官方平臺進行交易與查證，切勿依指示操作或輕信來路不明之訊息；警方亦將持續透過「165打詐儀錶板」即時揭露詐騙趨勢，並結合跨機關合作強化源頭阻斷與查緝能量，全面提升社會防詐韌性，守護民眾財產安全。