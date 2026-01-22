網路購物賺差價 警及時救援保住84萬元詐款

cnews204260122a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

雲林縣斗六警分局斗六派出所員警，接獲轄內1家銀行通報指稱，1名陳姓女子到銀行，準備提領現金新台幣84萬元。斗六警分局表示，行員關懷發現，女子聲稱款項是作為裝潢費用及支付員工薪資。但斗六派出所警員黃芷琳、張中彥等，到場查看陳女手機內與網友的聯繫對話內容，發現陳女疑似被慫恿利用網路購物，賺取貨物差價。員警研判這是假網拍買賣的詐騙手法，及時攔阻了陳女提領現金。

警方表示，員警發現陳女依對方指示，準備在網友協助下，於網路買賣貨物，對方還聲稱可從中獲利，更提供疑似偽造的裝潢明細，企圖取信銀行與警方。員警研判，陳女所遇的情形，已符合常見的「假網拍買賣」詐騙手法，隨即說明詐騙集團慣用話術，並進行165反詐騙宣導。

廣告 廣告

警方表示，陳女驚覺差點落入詐騙陷阱，當場停止提領及轉帳作業，警方也成功攔阻詐騙金額84萬元，有效保障民眾財產安全。

斗六警分局長李宗儒呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾務必提高警覺，尤其常見詐騙手法包含假冒親友、投資或網路買賣等話術，誘使民眾在未經查證下匯款或交出現金。若遇可疑狀況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方將全力協助，共同守護市民財產安全。

照片來源：雲林縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

追撞臨停車輛波及停車格4汽車 疑是看導航分心肇禍

代領包裹33歲男淪詐騙共犯 警籲青少年求職慎防高薪陷阱

【文章轉載請註明出處】