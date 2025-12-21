網路轉傳恐催生模仿犯 專家籲強化社群風險通報

（中央社記者陳婕翎台北21日電）張文隨機傷人案引發各界關注，司法精神醫學專家提醒，網路上過度聚焦加害者，恐助長模仿犯，籲避免重複姓名影像、揭露行動細節與轉傳直播，應強化社群風險訊號通報與介入。

台灣司法精神醫學會理事、部立桃園療養院副院長李俊宏近日多次在臉書（Facebook）提醒，社群網路使用者、相關報導等，內容應保持克制；實務與研究都指出，避免反覆使用加害者姓名與正面影像、不將其塑造成敘事核心或象徵人物、不播放或轉傳直播片段，才能降低模仿犯。

李俊宏認為，如果知道台北車站及中山商圈隨機傷人案參考當年鄭捷的計劃，現在還在公開社群等鉅細靡遺揭露詳細規劃，甚至刻意指出哪個環節沒做好，會導致後果不堪設想。言語和文字是有力量的，對事件的猜想及臆測，就留給親朋好友私下聊天討論用。

此外，李俊宏說，對某些行凶者而言，「被傳播」並非單純的附帶結果，可能是其動機結構中的一環，是一種透過極端行為換取社會注意與象徵性存在感的方式。在社群媒體高度發達的時代，這種可見度的回饋變得更加即時且強烈。

李俊宏提醒，對絕大多數人而言，未必產生影響，但對少數高度脆弱、正處於急性心理危機，或具有模仿傾向與名聲需求個體，可能形成催化效果。現階段在網路巡檢中，要將預告式貼文、崇拜前案、蒐集行動腳本等，視為風險訊號通報與介入，有助降低後續模仿的可能性。

李俊宏以1999年哥倫拜校園槍擊案為例，這個案件之後，多起槍擊案加害者都是拿哥倫拜校園槍擊案犯罪藍本做為參考，甚至曾公開談論或致敬此事件，有些是在社交媒體分享相關內容，有些甚至把它當作行動藍本，就是例證。

李俊宏說，社會現在最需要的是減災和確保安全、安定人心。除整合醫療、心理與社會支持資源，協助傷者與家屬盡速復元，降低目擊者、社區民眾與第一線人員出現心理創傷或二次創傷；同時必須提高自身的安全意識，學習保護自己外，也應盡可能降低模仿犯出現的風險。

他指出，華盛頓郵報過去對美國大規模隨機殺人事件，曾進行多起深入訪談與長期追蹤調查，結論相當一致，這類行為幾乎從來不是單一原因所致，而是多重、複合因素交織後的結果，個人生命歷程、人格特質、長期社會孤立、極端意識形態累積，及致命工具可得性，往往同時存在或相互強化。

李俊宏重申，在事件發生後、動機與事實尚未完全釐清前，不宜過早簡化歸因，初期應放在減少傷害與降低後續風險之上。鼓勵理性思考、清楚引注、避免情緒化定罪與敘事煽動，本身就是一種公共預防行動。（編輯：吳素柔）1141221