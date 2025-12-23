網路連署飆破600萬 前立委讚彈劾賴清德「低成本戰術」

面對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，國民黨與民眾黨立院黨團19日宣布將對總統賴清德提出彈劾案。根據「彈劾賴清德連署活動」網站數據顯示，截至20日下午，連署數已突破600萬人。前立委蔡正元22日在《中天辣晚報》中表示，網路連署創新高證實彈劾賴清德的正當性與合理性，強調「用最低的成本來對抗賴，才能走得久」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

蔡正元指出，面對連署數量，民意已經相當清楚，他也聽聞許多民間企業都有參與連署。蔡正元認為，若不是網站伺服器容量不足，連署數量恐怕還會更多。他批評賴清德上任一年多以來，不是搞大罷免就是整天與在野黨鬥爭，卻還好意思指控在野獨裁。

蔡正元提及國民黨主席鄭麗文的說法，認為鄭麗文用「男人無法生小孩」來形容賴清德所稱「在野獨裁」的邏輯荒謬，說得非常好。蔡正元強調，在野黨完全沒有行政權力，就如同南韓前總統尹錫悅當時批評「立法獨裁」，但真正想獨裁、想搞戒嚴的是誰，不就是賴清德。

前立委蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元表示，他甚至懷疑賴清德完全想複製尹錫悅的做法，而且賴清德認為自己有成功的機會，不像尹錫悅這麼失敗。蔡正元批評賴清德整天只想著獨裁才能台獨，卻沒有想過台灣經濟要發展、社會更和樂，或是朝野合作推動重大建設或專案。

蔡正元認為，對抗賴清德一定要有堅強的意志、高度的耐心，而且還要懂得不對稱作戰。他指出，如果老是要動用成本很高的方式，如上街頭抗議等去跟賴清德對打，會累死。蔡正元說明，使用網路連署這一招來對付賴清德，現在民進黨沒有人敢吭聲。

蔡正元強調，網路連署創新高證實彈劾賴清德的正當性與政治上的合理性，用最低的成本來對抗賴清德才能走得久。他表示，一開始就把所有的人力物力財力全部花光，怎麼跟賴清德打一場長期抗戰。蔡正元認為，彈劾是一個成本最低、對賴清德困擾最大的方式，而且面對600萬民意，民進黨現在沒有人敢幫賴清德講話。

蔡正元並指出，要彈劾賴清德的立法院也有底氣，現在藍白立委要在全台22個縣市舉辦彈劾賴清德公聽會。

