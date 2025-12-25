網路進修要繳4年學費 55歲婦險匯140萬元給虛擬學校

cnews204251225a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

雲林縣斗六警分局斗六派出所，接獲轄內1家銀行通報，指稱1名55歲李姓婦人，透過網路報名1所名為「西南德保羅大學」進修課程，打算臨櫃匯款新台幣140萬元，作為4年學費。斗六警分局表示，由於金額龐大且不合常情，承辦行員機警察覺異狀，隨即通報警方協助查證。員警耐心說明後，婦人恍然大悟，驚覺可能落入詐騙集團設下的陷阱，隨即放棄匯款，成功攔阻一場騙局。

警方表示，派出所警員薛茂權、黃鈺涵等人，當天獲報後立即趕赴現場協助查證。原來李姓婦人，因抱持進修求學的熱忱，聽信友人介紹，透過網路報名1所名為「西南德保羅大學」的課程，打算到銀行臨櫃匯款140萬元的4年學費。由於婦人表示，準備1次繳清多年學費，金額龐大且不合常情，承辦行員機警察覺異狀，隨即通報警方處理。

廣告 廣告

斗六警分局表示，員警到場進一步詢問，發現婦人對學校資訊，僅知是「友人的朋友介紹」，對學校背景、課程內容及正式聯絡方式，都不清楚。員警現場查詢學校官方網站，也發現官網頁面結構簡陋、內容粗糙，與一般正規大學網站大相逕庭，而且學費收取方式也不合理；一般學校多採學期或學分制收費，鮮少要求1次繳納多年高額學費，顯見疑點重重。

斗六警分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，常假借投資、進修或海外學校名義，誘騙民眾匯款。民眾於辦理高額金錢交易前，務必多方查證、冷靜思考。如有疑慮可隨時向警方或金融機構諮詢，以免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

照片來源：雲林縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

守護跨年安全 台中警提高維安層級禁帶10類物品打造防護網

緊急應變指揮學院獲國際認證 新北消防局站上世界舞台

【文章轉載請註明出處】