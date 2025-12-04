網路違法販賣動物用藥品 新北動保處提醒最高可罰45萬元

cnews204251204a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

近年來網路社群、電商平台購物風氣盛行，為圖方便或貪圖低價，許多民眾習慣透過臉書粉絲專頁、LINE群組，或網路賣場進行商品買賣。新北市政府動保處提醒，今年接獲多起檢舉事件，查獲4件賣家未取得「動物用藥品販賣業許可證」，卻透過網路平台或實體店面，違法販售包含寄生蟲預防藥在內等多種動物用藥品。

動保處表示，未取得許可證，在網路賣動物用藥，這些行為已明顯違反「動物用藥品管理法」相關規定。已依法對4個違規案件合計裁罰新台幣36萬元罰鍰，並呼籲民眾切勿以身試法，共同守護毛寶貝的用藥安全。

動保處指出，今年已接獲4起違法案件，違規通路涵蓋了多元網路平台及實體店面。其中有業者於LINE社群，以團購模式刊登販售如「心疥爽」、「碩騰寵愛PLUS（貓）」等動物用藥品；另有賣家利用臉書粉絲專頁，並串聯LINE社群進行「滴即樂」、「蚤不到」等藥品的宣傳與販售；此外，也有民眾在網路電商平台iOPEN Mall上，刊登販售動物用藥品「犬新寶」；也有實體店面藥局，未經許可，現場販售動物用藥品「壁逃逃-S」。

動保處表示，根據「動物用藥品管理法」規定，所有動物用藥品販賣業者，皆應向所在地主管機關，申請並經審查合格，才能核發許可證登記營業。無論是網路銷售或未經許可的實體店面販售，皆屬違法行為。

動保處提醒，民眾在判斷是否為合格，而且具有許可證的動物用藥品，應認明外包裝上，必須清楚印有經中央主管機關核准的品名及許可證字號。例如「動物藥入字第OOO號」或「動物藥製字第OOO號」等，並標示「動物用」字樣，以及有效成分、含量、用法用量、主治效能及適應症等完整資訊。

動物用藥品，需透過合法的藥品販賣業者或動物醫院取得，而這些合格的動物用藥品販賣業者，依法都必須具備專任藥品管理技術人員駐店管理。即使是經營觀賞魚等，非處方藥品零售業務的公司或商號，依法仍須向主管機關申請，動物用藥品販賣業許可證，並聘請專任管理技術人員駐店管理，以確保藥品來源及販售過程皆符合專業規範。

動保處表示，為保障動物用藥安全，飼主務必循領有「動物用藥品販賣業許可證」的合法業者處，購買動物用藥品，切勿以來路不明的管道購買，並應經由專業獸醫師診斷後，始得進行用藥，避免因誤用及劑量錯誤情事，而影響毛寶貝健康。

尤其，動物用藥品依法不得於網路販售，且販賣任何未經核准製造、輸入、製造動物用藥品的行為亦屬違法。將處新台幣9萬元以上45萬元以下罰鍰。若擅自販賣未經許可製造、輸入的動物用偽藥及禁藥，更將面臨6個月以上5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

照片來源：新北市府提供

