網路遭攻擊！台產稱已阻斷 財業務未影響

▲針對10日網路遭遇異常攻擊事件，台灣產險公告已成功阻斷攻擊作業，並通報主管機關，目前對公司財務 或業務並無重大影響。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 台灣產險10日網路遭遇異常攻擊事件，台產也發出公告，公司立即啟動資安防禦及資安盤查機制，已成功阻斷攻擊作業，並通報主管機關，截至目前對公司財務或業務並無重大影響。

台產10日公告指出，在偵測到網路異常攻擊後，資訊部門隨即啟動資安防禦及盤查程序，並已遭成功攔阻，台產也依照法定流程，主動向主管機關完成通報，確保資訊透明化。

至於外界關注的數據安全與營運受損情況，台產初步評估後表示，截至目前為止，此資安事件並未對公司的財務運作或日常保險業務造成重大衝擊。台產也強調，將持續密集監控，並強化網路與資訊基礎架構的管控，以確保資訊系統安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

微軟揭逾半數網攻與敲詐、勒索有關 台灣列全球10大網路威脅目標

金融三業對中國曝險降至史上新低 產險業34個月「零曝險」

安達產險攜手華航！首創台灣旅客線上多人投保 5大好處一次看