網路遭異常攻擊 台產：已成功阻斷、業務未受影響

文章來源：Qooah.com 近期數碼博主 ＠定焦數碼 爆料稱，Apple 在購買 OPPO Find N5 摺疊手機後進行拆解研究，在對比內部的不少樣品後發現，屏幕的摺疊平整度難以超越該機型。 對於 Apple 的首款摺疊屏手機，網上有多方消息稱將於 2026年5月啓動量產，於9月份的常規 iPhone 發佈會上一同推出。 規格方面，Apple 的首款摺疊屏手機採用 5.5吋屏幕，解像度為 2088×1422，有著 460 PPI 的像素密度。前置超小開孔的 HIAA 鏡頭，最大程度的提升屏佔比。 OPPO Find N5 作為 Apple 拆解研究的對標產品，發佈於2025年2月，憑借極致輕薄的設計榮獲過全球最薄的摺疊屏旗艦產品。 OPPO Find N5 評測：這就是摺疊手機的極限嗎？ OPPO Find N5 在摺疊狀態下的厚度僅為8.93mm。鉸鏈採用 OPPO 自研的鈦合金天穹鉸鏈，不僅減少機身厚度，還更好的控制摺痕。相比上一代機型，屏幕摺痕寬度縮窄 10%，深度減少 30%。OPPO Find N5 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，內屏為8.12吋，外

Qooah ・ 1 天前 ・ 發表留言