網路遭異常攻擊 台產：已成功阻斷、業務未受影響

iPhone充電錯「電池健康度狂掉」 3C達人曝維持100％秘訣
一名女子發現，同事使用2年的iPhone 15電池健康度仍高達96％，追問才知道對方充電只到90％就拔掉充電線，文章上線後引發果迷分享維持電池壽命的技巧；3C達人Tim哥曾表示，他一拿到新iPhone就會開啟設定內的「80％的上限」功能，讓手機充到80%就停止，電池健康度能維持在100％，此外平時也別讓電力掉到20％以下才充電，避免長時間處於高溫或低溫環境，以及50％以下快充時不使用手機，以延長電池使用壽命。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 2
因5千塊施壓中華電信幫喬官？馬郁雯赴北檢告發陳玉珍涉圖利、勒索
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨立委陳玉珍遭爆介入中華電信人事案，不僅屢次打壓高層幫翁姓、李姓職員升遷，更阻礙陳姓職員升官。對此，有意參選台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
中國爆紅App「死了麼」衝上榜首 名字太不吉利掀熱議
中國蘋果App Store近日出現一款名為「死了麼」的應用程式，迅速衝上付費軟體排行榜第一名，儘管它設計初衷良善，爆紅的同時也因名稱過於直白、不吉利，仍在網路上引來不少批評聲浪。對此，開發團隊強調，產品初衷其實是為了守護獨居族群的生活安全，立意並非譁眾取寵。太報 ・ 5 小時前 ・ 1
獨家》不明APP藏陷阱！免費試用變扣款 民眾慘換卡止損
來路不明的APP千萬別亂下載，因為很可能導致你被盜刷還無法取回！有民眾發現信用卡帳單，多了筆近2千元的國外扣款，一查才知道來自某款AI APP的自動續訂，但奇怪的是手機APP商店中卻找不到訂閱紀錄，導致她根本無法取消，只能認賠！後續怕又被盜刷，最終只能直接換卡。 #APP#盜刷#信用卡東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
宏碁全新八核心Android平板電腦耀眼上市
宏碁推出全新 Iconia V系列及 Iconia A 系列平板電腦，搭載最新的 Android 15 作業系統，採用高質感鋁合金機身設計，並具備效能強勁的八核心處理器，為使用者提供優質的學習、視訊溝通與影音娛樂體驗。Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
遭指喬中華電信人事 陳玉珍：不隨之起舞
（中央社記者林長順、王承中台北9日電）有意參選台北市議員的馬郁雯與陳又新今天到台灣台北地方檢察署，告發中國國民黨籍立法委員陳玉珍涉施壓中華電信喬人事，涉貪污治罪條例等；陳玉珍說，不隨之起舞。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1700萬戶拒升級5G 4G已夠用連3年居首
國內1679萬戶仍沿用4G，兩大原因是4G已夠用、5G資費偏高(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
一鍵登入成資安破口？Google帳戶成美國駭客首要目標
根據數據分析機構Click In…民報 ・ 2 天前 ・ 發表留言
高大師生團隊開發深偽偵測系統 即時破解網路假影音
破除網路上的「假鬼假怪」，高雄大學資訊工程學系教授潘欣泰，指導陳冠霖、張卜驊、黃羿禎、廖冠丞等學生，開發一套 Deepfake（深偽）偵測系統，可在手機端同時檢視畫面與聲音的一致性，專門破解換臉、變聲國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳玉珍涉喬中華電信人事 馬郁雯、陳又新告發涉圖利等罪
國民黨金門立委陳玉珍繼被控向中華電信施壓，介入翁姓、李姓、陳姓員工3起人事升遷案；同為台北市議員參選人的馬郁雯及陳又新，今赴台北地檢署告發陳玉珍涉「貪污治罪條例」圖利及藉勢藉端勒索等罪嫌；2人表示，為了保障中華電信員工升遷公平性，依法告發讓檢方查明。對此，陳玉珍回應表示，「不隨之起舞」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
除舊佈新換新機！三摺手機、翻譯耳機、AI筆電 入手四大科技新品2026工作效能大升級
新年除舊佈新，不只換裝也要升級科技行頭。從三摺旗艦手機、AI 輕薄筆電到即時翻譯耳機，重新定義工作與生活節奏，讓 2026 在創作、溝通與生產力上全面進化！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前 ・ 發表留言
迄今最強 Snapdragon Laptop，ASUS Zenbook A16 亮相 CES，續航 21小時
文章來源：Qooah.com 在 CES 2026 展會期間，ASUS 正式推出 Zenbook A16（UX3607）筆電，憑借頂尖硬件規格號稱迄今為止「速度最快、性能最強」的 Snapdragon 機型。 這款旗艦本搭載高通 Snapdragon X2 Elite Extreme 處理器，最高可達 18 核 18 線程，配合 80 TOPS NPU 與 Adreno X2 GPU，性能釋放強勁。存儲方面標配 48GB LPDDR5x RAM（速率高達 9600 MT/s），最高可選 1TB PCIe Gen4 SSD，滿足高強度運算需求。 屏幕表現堪稱驚艷，配備 16吋 WQXGA+ 3K OLED 觸控屏，16:10 黃金比例搭配 120Hz 刷新率，HDR 峰值亮度達 1100 尼特，畫面清晰流暢且色彩飽滿。機身採用 Ceraluminum 設計語言，鎂鋁合金物料製造，兼具防刮擦、防磨損、防指紋特性，整機重量僅 1.2 公斤左右，便攜性出眾。 接口與連接規格全面，包含 USB 3.2 Gen2 Type-A、雙 USB 4.0 Type-C、HDMI 2.1、3.5mm 音頻接Qooah ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘋果規劃4款新iPhone 摺疊機與入門款入列
【記者趙筱文／台北報導】蘋果2026年iPhone產品布局逐漸明朗。外媒最新消息指出，蘋果今年預計推出至少4款全新iPhone，除既有的Pro系列外，還將首度推出傳聞已久的摺疊iPhone，並補上鎖定入門市場的iPhone 17e。不過，往年固定在秋季亮相的基本款新iPhone，傳出可能將延後推出，甚至不會在今年登場。壹蘋新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
網傳 Apple 竟向 OPPO「取經」，拆解 Find N5 後感嘆：屏幕平整度難以超越
文章來源：Qooah.com 近期數碼博主 ＠定焦數碼 爆料稱，Apple 在購買 OPPO Find N5 摺疊手機後進行拆解研究，在對比內部的不少樣品後發現，屏幕的摺疊平整度難以超越該機型。 對於 Apple 的首款摺疊屏手機，網上有多方消息稱將於 2026年5月啓動量產，於9月份的常規 iPhone 發佈會上一同推出。 規格方面，Apple 的首款摺疊屏手機採用 5.5吋屏幕，解像度為 2088×1422，有著 460 PPI 的像素密度。前置超小開孔的 HIAA 鏡頭，最大程度的提升屏佔比。 OPPO Find N5 作為 Apple 拆解研究的對標產品，發佈於2025年2月，憑借極致輕薄的設計榮獲過全球最薄的摺疊屏旗艦產品。 OPPO Find N5 評測：這就是摺疊手機的極限嗎？ OPPO Find N5 在摺疊狀態下的厚度僅為8.93mm。鉸鏈採用 OPPO 自研的鈦合金天穹鉸鏈，不僅減少機身厚度，還更好的控制摺痕。相比上一代機型，屏幕摺痕寬度縮窄 10%，深度減少 30%。OPPO Find N5 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，內屏為8.12吋，外Qooah ・ 1 天前 ・ 發表留言
省話一哥救股價3》iPhone摺疊手機何時上市？「鏡頭王」一句話藏伏筆
iPhone摺疊手機的上市時程，…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
打造夢幻居家娛樂空間！2026年你最想要的4款影音逸品 感官沉浸大升級
迎接 2026，居家影音娛樂悄然進化：螢幕更靈活、音場更沉浸，工作與娛樂無縫切換。精選四款居家影音逸品，結合前瞻科技與生活感設計，為日常帶來真正的升級體驗！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前 ・ 發表留言
人形機器人 風光CES大展 成為科技業新顯學
人形機器人成為本周拉斯維加斯消費電子展（CES）的一大亮點，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌，顯示這項技術正成為...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
專為「直式手遊」打造！8BitDo發表FlipPad手機控制器，採掀蓋設計、支援iPhone官方認證
以推出各種復古風格遊戲手把聞名的周邊廠商8BitDo (八位堂)，在今年CES 2026展期間帶來一款相當有趣的產品。此款名為FlipPad的全新手機控制器，不同於市面上大多數夾在手機兩側的手把，而是專門針對「直式」 (Portrait mode)遊戲體驗所設計。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中電腦組裝這樣選 豐原桌機達人打造最暖客製化PC品牌
地方中心/綜合報導 台中組電腦推薦 熱情起家的二十年豐原PC品牌 還記得 2003 年那個科技剛起飛的年代嗎？那時候家家戶戶的書桌上，都會有一台正正方方的電腦螢幕，搭配銀灰色外殼、搭載光碟盒的老式主機 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
亞馬遜推出「Ember Artline」藝術電視正面對決三星The Frame！旗下Bee AI穿戴裝置四大功能更新
在今年的CES 2026上，亞馬遜展現其進軍客廳與個人AI領域的強烈企圖心，正式發表名為「Ember Artline」的生活風格電視，其產品定位與功能明顯就是衝著三星熱銷的「The Frame」而來。此外，亞馬遜去年收購的AI穿戴裝置公司Bee也同步釋出了重大軟體更新，為其Bee Pioneer硬體帶來了更主動的個人助理功能。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言