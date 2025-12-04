網路邪教組織！對11歲兒童下手 拍色情片再慫恿他們輕生

美國邪教組織對未成年兒童下手，警方和聯邦調查局合力破案。示意圖，非當事人／Pixabay

美國聯邦調查局（FBI）本週宣布一起駭人聽聞的案件，紐約皇后區一名男子夥同另外四名成員，組成一個變態的網路邪教組織，在網路遊戲平台上恐嚇和勒索兒童，強迫他們在鏡頭前進行變態的性行為，然後指導驚恐的受害者進行自盡。

據紐約郵報報導，紐約東區聯邦檢察官辦公室稱，這五名男子創立「格雷吉邪教」（Greggy’s Cult）利用即時通訊軟體Discord和Roblox，以及「反恐精英：全球攻勢」等網路遊戲，在2019年至2021年間對年僅11歲的兒童進行性侵犯。

廣告 廣告

檢察官稱，這五名遭到指控的戀童癖，在網路上進行視訊通話，脅迫全國各地的兒童在鏡頭前進行變態性行為，還用利用家中的物品DIY，然後他們將這些行為錄製下來或截圖在網路上傳播。

起訴書指出，嫌犯會強迫受害兒童在身上標記邪教成員的名字，並在影片中乞求原諒，宣稱自己是嫌犯的「所有物」以證明自己的忠誠。除此之外，嫌犯還慫恿多名受害兒童輕生，例如直接叫兒童服用過量的藥物，以及使用天花板上的吊扇上吊自盡，而年紀最小的受害者僅有11歲。

美國司法部長帕姆·邦迪（Pam Bondi）表示：「任何兒童都不應該在網上受到恐嚇或剝削，任何網路平台都不應該為網路犯罪分子提供庇護。司法部將繼續利用一切手段保護兒童，支持倖存者，並將任何在線上或線下侵害弱勢群體的人繩之以法。」

紐約市警察局長潔西卡·蒂施（Jessica Tisch）在一份聲明中表示：「此案凸顯了不法分子是多麼容易就滲透到未成年人使用的網路平台中。」她說，紐約市警察局和聯邦調查局，一直致力於發現和瓦解以兒童為目標的網路犯罪團夥，這次的起訴反映了這項工作的進展。

這五名男子分別是29歲的赫克托·貝爾穆（Hector Bermudez）、新墨西哥州的26歲的紮卡里·多施（Zachary Dosch）、來自夏威夷州檀香山的22歲的魯馬爾多·瓦爾德斯（Rumaldo Valdez）、加州聖地亞哥的28歲的大衛·布里蘭特（ David Brilhante），以及科羅拉多州22歲的卡姆登·羅德里格斯（Camden Rodriguez）。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

穿內衣進出廚房！小三否認「差40歲爺孫戀」 自稱是養女：繼承富豪2億遺產

共1死9傷！國道1號凌晨嚴重車禍 聯結車撞3輛自小客車

台積電、英特爾「洩密攻防戰」宛如影集！《彭博》：3大事件證明台灣晶片霸主地位