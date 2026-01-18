網路郵局轉定存改規定！每月限百萬 超額可這麼做

中華郵政公司公告，自民國115年3月14日起，調整網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，不超過新台幣100萬元。（本報資料照）

中華郵政公司公告，自民國115年3月14日起，調整網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，不超過新台幣100萬元，若超過當月限額，則須至開戶郵局臨櫃辦理。

據了解，至114年11月底，中華郵政擁有約7.47兆元儲金，其中活存約3.04兆元、定存約4.42兆元。整體儲金較113年底增加1842億，其中定存增加1251億元，若以1年期定期儲金固定利率1.725％推算，郵局每年要多付21.5億元利息，因此改變線上操作定存的策略，減緩定存儲金增加。

中華郵政說明，為增進公司資金運用效率，並參考金融同業網路銀行（含APP）綜存活期轉定期每月限額，故規劃自115年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金之單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，由原不逾新台幣300萬元，調整為不逾100萬元，網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計。

目前郵局存簿儲金一般活存利率為年利率0.83％，1年期定期儲金固定利率為1.725％，機動利率為1.685％。

截至114年12月底，全台存簿儲金帳戶逾2900萬戶，其中綜合儲金約114萬戶、占比約3.9％。

中華郵政表示，民眾若要臨櫃辦理綜合儲金活期存款轉定期存款，可攜帶綜合儲金簿、原留印鑑至原開戶郵局辦理。

