網路開始瘋李安！金馬獎後李安通告沒停.張士達7日會李安.蔣榮宗6日晚偶遇李安「第一次，超激動！」

李安導演12/7日現身張士達影評人「 《十年一覺電影夢》經典新版發表會在國家圖書館文藝中心 B1 多功能展演廳的記者會露出後，李安6日現身 《色戒》配樂聽到起雞皮！李安親揭：今晚大師本人指揮 宗宗喊：「神仙級時刻！」

金馬紅毯御用配樂師被大導稱讚 蔣榮宗羞吐：「導演知道，是我寫的！」

年底行程滿檔！跨足富邦美術館、台灣燈會、台南國家美術館沉浸式音樂 宗宗笑：聖誕節在工作中度過！

「最年輕的音樂家」蔣榮宗（ZONG）昨（6日）晚在臺北表演藝術中心參加國際電影音樂大師 Alexandre Desplat（亞歷山大．戴斯培）《從巴黎到好萊塢》音樂會，沒想到竟在偶像的演出現場，第一次真正遇見「華人之光」李安導演本人！宗宗興奮回憶：「Alexandre 一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡，居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」

這次相見也像電影般巧合，宗宗透露，李安導演本人昨晚心情極佳，主動分享自己也超期待 Desplat 現場親自指揮《色戒》片段，「導演跟我說：『這次大師會親自指揮《色戒》的配樂，我等一下要仔細聽！』聽到那句話我起雞皮疙瘩，真的太神了！」

而另一段巧遇也讓氣氛更奇幻、熱鬧，宗宗竟同時遇到了李安導演的兒子李淳！他笑說：「我和李淳打招呼時，還提到我們上次見面是今年合作《歡迎光臨二代咖啡》的首映會，真的很巧！」

其實宗宗與李安的緣分，早在 2022 年就悄悄開始。當年文化總會與台視邀請 ZONG 擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，宗宗毫不猶豫接下這份重量級任務，只用了短短兩週就完成全部作曲、編曲、錄音與混音。他為此重新溫習李安導演所有電影，並跨越三大洲、四個城市連線合作。蔣榮宗說：「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉。」最後成果不但獲得文化總會與台視團隊高度肯定，也替他打開更多國際合作的機會。

而昨天與李安聊天時，宗宗也鼓起勇氣提到金馬獎紅毯的音樂：「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心！」

雖然年底行程滿檔，但蔣榮宗完全停不下來！他透露自己的耶誕假期「依然在工作中度過」，目前正同時為富邦美術館製作《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展覽音樂，也在籌備 2026 台灣燈會與台南國家美術館的沉浸式展覽音樂。他笑說：「聖誕節排滿工作，但能為這些藝術與文化項目創作，我覺得很幸福！」

橫掃國際 25 座音樂獎項、受 GQ 封為「最年輕的音樂家」的蔣榮宗，不只擅長電影配樂，更是金馬、金曲、金鼎等典禮的幕後音樂推手。昨日偶遇李安導演，再次證明他正站在華語影視音樂的最前線，持續在國際舞台深耕發光。