網路陷阱看得見 婦幼警「創新短影音」強化自我保護意識

【警政時報 江雁武／台中報導】隨著網路與 3C 科技快速普及，性犯罪與騷擾手法也不斷翻新，從假交友、虛構人設誘騙裸聊，到側錄影像進行勒索，甚至要求金錢或遊戲點數，相關案件層出不窮，對兒少與婦女安全造成嚴重威脅。為因應新興犯罪型態並提升宣導成效，臺中市政府警察局婦幼警察隊突破傳統宣導框架，首創以「趣味短影音」方式進行婦幼安全宣導，將嚴肅議題轉化為年輕世代易於理解、願意觀看的內容。

「杜絕性暴力讓愛更美麗－跟蹤騷擾篇」影片畫面。(圖／記者澄石翻攝)

中市警婦幼隊指出，現代青少年與民眾的資訊接收習慣已明顯轉變，若仍以單向說教式宣導，成效有限。因此本次特別結合動畫與情境短劇，運用節奏明快、劇情反轉的敘事手法，將婦幼安全觀念自然融入故事中，讓觀看者在輕鬆氛圍中建立警覺意識，提升自我保護能力。

「杜絕性暴力讓愛更美麗－性騷擾篇」影片畫面。(圖／記者澄石翻攝)

本次推出的系列短影音，聚焦目前最常見、最具風險的四大犯罪樣態，提醒民眾提早辨識異常、避免受害。

在「性影像篇」中，模擬不法分子以「免費遊戲點數」為誘因，要求交換裸照或私密影像，一旦影像外流，極可能成為恐嚇與勒索工具，提醒民眾切勿因一時誘惑而留下難以抹滅的風險。

「性騷擾篇」則針對數位通訊中界線模糊的情境，明確指出，只要訊息內容讓對方感到不舒服、被冒犯或涉及性暗示，即可能構成性騷擾，呼籲民眾在互動中應尊重他人感受，避免越界。

「杜絕性暴力讓愛更美麗－性影像篇」影片畫面。(圖／記者澄石翻攝)

在「跟蹤騷擾篇」中，透過貼近日常的情境呈現，清楚說明即使出於「喜歡」，在遭拒絕後仍反覆傳訊、尾隨或監控行蹤，都已不再是關心，而是違法的騷擾行為。

至於「家庭暴力篇」，則描繪夫妻爭執升高、出現拉扯與揮拳行為的過程，提醒民眾家庭暴力零容忍，若遭受暴力，應立即撥打 110 報案，或撥打 113 保護專線尋求協助與諮詢。

「杜絕性暴力讓愛更美麗－家庭暴力篇」影片畫面。(圖／記者澄石翻攝)

中市警婦幼隊表示，性暴力與騷擾的型態正隨科技不斷演變，無論是數位影像脅迫、訊息互動越界，或是持續性跟蹤行為，都可能對被害人造成長期心理創傷。透過創新影音宣導，希望讓更多民眾「看得懂、記得住、用得上」，共同營造安全、尊重的生活環境。

婦幼安全宣導短影音已陸續上線，歡迎民眾踴躍觀看與分享，一起成為守護婦幼安全的重要力量。

