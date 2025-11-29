網路霸凌已成青少年全天候威脅！調查：近2成曾遭網暴、4成選旁觀

【健康醫療網／記者陳靖安報導】現在社群媒體逐漸取代校園走廊，成為青少年主要社交場域，過去只在校園內發生的霸凌，如今戰場延伸到網路世界，成為全天候的隱形傷害。兒福聯盟發布《2025青少年網路社交及霸凌行為調查報告》，揭示了國內高達8成4的國高中生，每天都會使用社群媒體，其中有近2成（18.6%）學生，曾親身遭遇網路霸凌；另有高達4成以上（40.7%）學生曾聽說同學在群組中被公審、排擠或私訊被上傳嘲笑；且女生受傷比例與心理影響均顯著高於男生，這些統計都在在顯示，霸凌已超越時空限制，對兒少造成廣泛且持續的負面影響。

女生受創更深 網路霸凌心理傷害不容忽視

兒盟這份針對全台21,539位的國高中生進行的調查揭露，網路霸凌產生的傷害與後遺症不容小覷。統計發現，曾遭遇網暴的學生中，有近半數（48.9%）孩子，會出現社交焦慮或障礙；更有15.1%曾萌生自傷或自殺念頭。值得注意的是，女生在各類型網路霸凌中的受害比例皆高於男生，且出現自傷或自殺念頭的比例，更是男生的兩倍以上（女生19.1% vs. 男生9.4%），顯示當遭受網路霸凌時，女性整體心理創傷，比男生更深且持久。

此外，兒盟調查還發現，在網路霸凌現場，近4成（39.4%）旁觀學生，看到網路霸凌的反應是選擇「沉默」，使受害者在網路攻擊之外，又承受孤立與冷漠的二次傷害。

渴望被理解又怕受傷 小帳藏虛擬世界矛盾心情

至於青少年最常使用的社群平台，主要以Instagram與TikTok（抖音）為主，通訊則以LINE為主；但隨著網路互動集中，有近半數（46.3%）學生會開設「小帳」，反映出他們在虛擬世界中渴望被理解卻又害怕受傷的矛盾心情，但這樣開小帳的行為，也為網路霸凌發生埋下更多隱憂。

關心勝於管控 家長陪伴是防網路霸凌關鍵

當生活中遭遇霸凌，多數青少年會選擇向朋友傾訴，其次是求助 AI，願意告訴家長的青少年僅有4成。兒盟分析，孩子的沉默，多源於害怕被家長責備、擔心家長粗暴管理手機，而不是不願意被理解。調查也顯示，家長的「關心」比「管控」，對孩子更具保護力。也就是當家長如果越積極關注孩子的網路生活，孩子不但相對較少遭遇霸凌，也更願意在受到霸凌等不愉快時，更願意對家長說出口。

「陪伴5步驟」助家長引導孩子安全面對網路衝突

兒盟呼籲，大人不能再忽視網路世界的傷口。除了協助孩子建立情緒調節與人際能力，家長更應從傾聽開始，讓孩子知道「你不是一個人」。遇到網路霸凌，應鼓勵主動求助、保留證據並向師長反映；若看到同學受害，也應伸出援手，避免沉默成為第二次傷害。

兒盟提醒，社群媒體並非完全的危險，而是一把雙面刃；唯有理解、陪伴與適度引導，才能讓網路重新成為連結，而不是傷害。 家長與師長應主動傾聽、關心孩子的網路互動狀況，並協助孩子培養情緒調節與人際溝通能力。面對網路衝突，家長可運用「陪伴5步驟」支持孩子：

1. 同理情緒優先，理性討論放後面：讓孩子知道你站在他這邊。

2. 找到情緒紓解的出口：幫助孩子放鬆心情排解壓力。

3. 接納不是每個人都能相處得來：不是所有人都會喜歡自己，但沒人可以任意傷害他人。

4. 減少使用社群媒體的時間：逐漸降低使用時間，減少焦慮來源。

5. 尋求專業協助：保留證據，必要時可採取法律行動 。

兒盟並提醒，當孩子願意開口說、願意被理解，網路才能真正成為連結，而不是利刃，遭遇霸凌時應主動求助，兒盟也提供反霸凌諮詢專線：（04）2202-5399#4與Line官方帳號：@antibullying，供學生求助。

健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。

安心專線：1925

張老師專線：1980

生命線專線：1995

