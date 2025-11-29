網路霸凌已成青少年全天候威脅！調查：近2成曾遭網暴、4成選旁觀
【健康醫療網／記者陳靖安報導】現在社群媒體逐漸取代校園走廊，成為青少年主要社交場域，過去只在校園內發生的霸凌，如今戰場延伸到網路世界，成為全天候的隱形傷害。兒福聯盟發布《2025青少年網路社交及霸凌行為調查報告》，揭示了國內高達8成4的國高中生，每天都會使用社群媒體，其中有近2成（18.6%）學生，曾親身遭遇網路霸凌；另有高達4成以上（40.7%）學生曾聽說同學在群組中被公審、排擠或私訊被上傳嘲笑；且女生受傷比例與心理影響均顯著高於男生，這些統計都在在顯示，霸凌已超越時空限制，對兒少造成廣泛且持續的負面影響。
女生受創更深 網路霸凌心理傷害不容忽視
兒盟這份針對全台21,539位的國高中生進行的調查揭露，網路霸凌產生的傷害與後遺症不容小覷。統計發現，曾遭遇網暴的學生中，有近半數（48.9%）孩子，會出現社交焦慮或障礙；更有15.1%曾萌生自傷或自殺念頭。值得注意的是，女生在各類型網路霸凌中的受害比例皆高於男生，且出現自傷或自殺念頭的比例，更是男生的兩倍以上（女生19.1% vs. 男生9.4%），顯示當遭受網路霸凌時，女性整體心理創傷，比男生更深且持久。
此外，兒盟調查還發現，在網路霸凌現場，近4成（39.4%）旁觀學生，看到網路霸凌的反應是選擇「沉默」，使受害者在網路攻擊之外，又承受孤立與冷漠的二次傷害。
渴望被理解又怕受傷 小帳藏虛擬世界矛盾心情
至於青少年最常使用的社群平台，主要以Instagram與TikTok（抖音）為主，通訊則以LINE為主；但隨著網路互動集中，有近半數（46.3%）學生會開設「小帳」，反映出他們在虛擬世界中渴望被理解卻又害怕受傷的矛盾心情，但這樣開小帳的行為，也為網路霸凌發生埋下更多隱憂。
關心勝於管控 家長陪伴是防網路霸凌關鍵
當生活中遭遇霸凌，多數青少年會選擇向朋友傾訴，其次是求助 AI，願意告訴家長的青少年僅有4成。兒盟分析，孩子的沉默，多源於害怕被家長責備、擔心家長粗暴管理手機，而不是不願意被理解。調查也顯示，家長的「關心」比「管控」，對孩子更具保護力。也就是當家長如果越積極關注孩子的網路生活，孩子不但相對較少遭遇霸凌，也更願意在受到霸凌等不愉快時，更願意對家長說出口。
「陪伴5步驟」助家長引導孩子安全面對網路衝突
兒盟呼籲，大人不能再忽視網路世界的傷口。除了協助孩子建立情緒調節與人際能力，家長更應從傾聽開始，讓孩子知道「你不是一個人」。遇到網路霸凌，應鼓勵主動求助、保留證據並向師長反映；若看到同學受害，也應伸出援手，避免沉默成為第二次傷害。
兒盟提醒，社群媒體並非完全的危險，而是一把雙面刃；唯有理解、陪伴與適度引導，才能讓網路重新成為連結，而不是傷害。 家長與師長應主動傾聽、關心孩子的網路互動狀況，並協助孩子培養情緒調節與人際溝通能力。面對網路衝突，家長可運用「陪伴5步驟」支持孩子：
1. 同理情緒優先，理性討論放後面：讓孩子知道你站在他這邊。
2. 找到情緒紓解的出口：幫助孩子放鬆心情排解壓力。
3. 接納不是每個人都能相處得來：不是所有人都會喜歡自己，但沒人可以任意傷害他人。
4. 減少使用社群媒體的時間：逐漸降低使用時間，減少焦慮來源。
5. 尋求專業協助：保留證據，必要時可採取法律行動 。
兒盟並提醒，當孩子願意開口說、願意被理解，網路才能真正成為連結，而不是利刃，遭遇霸凌時應主動求助，兒盟也提供反霸凌諮詢專線：（04）2202-5399#4與Line官方帳號：@antibullying，供學生求助。
健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。
安心專線：1925
張老師專線：1980
生命線專線：1995
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66931
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 21 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 3 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
首戰主場翻船！中國隊76比80不敵南韓 球評怒斥：基本功太差
體育中心／綜合報導世界盃男籃亞洲區資格賽，中國隊在主場意外以76比80不敵南韓，讓外界相當震驚，各大媒體、球評與球迷紛紛對中國隊火力全開，批評聲浪一面倒。FTV Sports ・ 2 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 22 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 17 小時前
香港惡火死傷慘重！余文樂「突曬重機照」挨轟 急刪文改發聲明滅火
44歲香港男星余文樂近日因社群貼文引發討論。余文樂自2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚後，育有一子一女，並隨家人定居台灣。27日他在社群平台分享騎重機照片，並附文「Road trip 男人的浪漫」，部分網友因此質疑他在香港大埔火災期間未表達關注，而忙於個人休閒活動。隨後，余文樂立即刪除了相關貼文，並轉發多則火災報導及救助資訊。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 20 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 23 小時前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 19 小時前