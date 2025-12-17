網路霸凌非關匿名文化 陽明交大實驗：「實名制」有些人更敢出手

外界多認為網路因其匿名性質，導致霸凌者肆無忌憚，但國立陽明交通大學教育所研究團隊發現，網路霸凌不僅發生於匿名環境，部分使用真實姓名的人士反而更會在網路上排擠他人，顛覆大眾既有認知。

陽明交大教育所教授劉奕蘭與博士王承諺設計的社群互動模擬實驗，招募115名成年人加入LINE討論群組，研究團隊透過製造衝突，觀察在互動過程中誰最可能出現排擠行為。

研究團隊觀察，網路上常見的排他性攻擊，例如踢出群組、封鎖成員或刻意忽視他人等網路霸凌方式，特別容易發生在具有黑暗三人格（Dark Triad）特質的族群。黑暗三人格在心理學上，該類族群通常呈現自戀特質、操控行為、衝動性較高及同理心不足等表現。

研究發現，高黑暗特質的人在網路互動中，不一定會採用言語爭吵，而是傾向用「直接排除」的方式處理。例如只要意見不合，就可能投票把對方踢出群組，讓人被隔離在討論之外。令人意外的是，這種排擠行為在「實名制」情況下反而更常出現，代表網路霸凌並非匿名才會發生，有些人使用真名時更敢出手。

研究也指出，這些個體即使不匿名，仍常覺得自己「不會被看到」，使匿名感成為一種人格驅動，而非平台設定而已。

王承諺與劉奕蘭指出，研究透過社群媒體模擬實際互動，進一步確認高黑暗特質者在特定條件下更容易做出排除行為。此結果顯示，網路排他現象並非單由匿名文化造成，而是人格特質與情境共同作用的結果，凸顯個體差異在網路行為中的重要性。

劉奕蘭教授提醒，實名制並不足以抑制此類行為，平台仍需透過強化行為偵測系統、建立更透明的群組管理規範，並推動用戶教育，才能真正提升網路互動的安全性。

