網路預告跨年北投砍百人？蔣萬安：查到3則恐嚇 IP 全是境外

台北市19日發生男子張文在北車、中山站投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊事件，造成包括嫌犯在內4人身亡、11人受傷，隨後又發生網路有人發文預告稱12月31日要在北投砍人。台北市長蔣萬安今（21日）表示，警察局目前已查到3則關於北投恐嚇事件的IP，全是在境外。

蔣萬安上午主持1219事件緊急維安應變小組會議，向外界說明會議內容，並接受媒體聯訪，針對有網友發文稱12月31日會在北投砍百人，蔣萬安回應，針對從昨天開始一直到今天陸續相關的恐嚇訊息，網絡或社群上的留言，第一時間，他就要求警察局即刻嚴加查辦並且追溯源頭。

蔣萬安說，目前已經查到3則對於北投恐嚇的事件的IP，是在境外，這部分也會持續的加強相關區域的維安，所以包括北投地區等人潮眾多的場域，都會提高戒備。

