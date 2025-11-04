網路高齡負面用語調查出爐 基金會籲重視高齡歧視

來到社區宣導反詐騙，員警拿著手板，仔細向長者剖析詐騙集團手法，避免長者成為被鎖定目標，民間團體攜手數據平台，公布網路高齡負面用語調查報告，發現新聞和社群中，與高齡連結的負面用語。

前十名分別是詐騙、高齡駕駛、違規、被騙、暴衝、受騙等等，進一步分析，負面用語涵蓋四大領域，包含金錢詐騙、交通安全、世代衝突以及汙名化言語類，民團呼籲，社會應重視語言中的「高齡歧視」。

弘道老人福利基金會組長劉容谷表示，「大家在面對未來高齡用語上面，我們可以少一點貶抑詞或者是標籤，對他們多一點尊重跟同理。」

同樣也面臨超高齡挑戰的日本長照業者分享，日本社會也在學習對於長者，有更多的提醒與包容，教育是關鍵。

日本長照機構業者吉村真佐子指出，「我們小的時候學校有道德的課程，那現在好像沒有了，也有關係，教育是很重要的。」

蘇先生說道，「每個人都會變老，每個人的想法都會一直在改變，社會對於一件事情的看法，也都會一直在改變。」

而日前陸續發生高齡者駕車事故後，交通部自2026年5月起實施高齡換照新制，門檻下修到70歲，通過體檢、完成交通法規課程與危險感知體驗，可領5年駕照，粗估第1波將有110萬人達到換照門檻。

若長者評估自身狀況主動繳回駕照不再開車，公路局也會提供TPASS電子錢包乘車支出每月50%回饋金。

交通部長陳世凱表示，「可以讓他更便宜地使用公共運輸的工具，當然你有提到說如果說鄉下的長輩們，其實鄉下也不用擔心，因為我們其實現在我們的公路局，有幸福巴士跟幸福小黃。」

交通部強調，新制推動的目的，在於關懷高齡駕駛安全，非限制長者開車權利。至於75歲長者若要持續駕車，維持逐3年換照制度，通過體檢及安全教育課程外，還須通過認知功能測驗，就可換發有效3年的駕照。