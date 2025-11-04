網路高齡負面用語調查 以駕駛、詐騙最常見

（中央社記者曾以寧台北4日電）弘道老人福利基金會攜手網路溫度計分析發現，過去1年在新聞與網路社群中，最常出現與高齡相關的負面語句為高齡駕駛與詐騙；基金會籲討論事件時，從責怪年齡轉向制度討論。

弘道老人福利基金會與大數據公司旗下「DailyView 網路溫度計」今天共同舉辦記者會，發布「網路高齡負面用語調查報告」。

弘道老人基金會公共事務組組長劉容谷說明，以2024年7月至2025年7月為觀測期間，透過AI語意分析與情緒判定技術，蒐集自新聞網站、社群平台如 Facebook、X、Threads等，及網路聊天室討論區如 PTT、Dcard等，以及痞客邦部落格，共近25萬個頻道的高齡相關語料。

廣告 廣告

結果顯示，媒體與社群對高齡議題的討論集中於「交通安全」與「詐騙防制」兩大主軸。新聞前10大負面用語中，與詐騙相關的詞彙（如詐騙、被騙、遭詐）占半數，其次為交通議題（如高齡駕駛、暴衝、無照），及涉及世代衝突語句（如咆哮、讓座）。

進一步分析顯示，新聞傾向從制度與政策角度切入，將高齡者視為「需被管理的群體」或「公共風險來源」；高齡者一方面被描繪為「容易受騙的弱勢者」，另一方面則被視為「社會問題的製造者」。

社群部分，分析顯示，關鍵字仍以詐騙、高齡駕駛為主要詞彙，且常見「老人味」、「倚老賣老」、「咆哮」等語句。顯示社群輿情呈現高齡者「可憐亦可惡」的兩面形象，受害與倚老行為並存；且更傾向強調當事人與情緒反應，語言具污名化與標籤化傾向，形塑對高齡者外貌與行為的負面印象。

大數據公司營運長蔣志薇表示，從「詐騙」、「高齡駕駛」到「老人味」等詞彙使用，其實是反映社會對信任與責任的再分配焦慮。

弘道基金會執行長李若綺指出，事件焦點應放在事件本身與利害關係人，而非年齡。尤其近年社會已逐漸重視兒少、女性與身心障礙者的用語友善，但在「高齡」議題上，語言敏感度仍明顯不足。

「改變不只是把負面用語換成好聽的字，而是改變說話的角度與思維」，李若綺舉例，「高齡駕駛」有暗示危險之意，「高齡交通安全」或「友善駕駛支持」則將焦點從責怪轉向制度與安全設計

她說，將從高齡「問題」改成高齡「議題」，也能從抱怨改為討論，「這些語言的轉換看似微小，卻能改變整個社會對老化的態度」。（編輯：陳清芳）1141104