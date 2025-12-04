網路黃昏戀陷阱！癡情老翁險遭騙走480萬 永和警聯手保住養老金

李姓老翁在網路上誤信網友甜言蜜語，險先被騙走480萬元，所幸警方及時聯手阻止，成功保住其養老金。（圖／翻攝畫面）

新北市永和區77歲李姓老翁，日前在網路上認識自稱是女子的網友，對方對他噓寒問暖、甜言蜜語，老翁迅速陷入情網，以為能享受浪漫黃昏戀，對方實則是詐騙集團成員，使用花言巧語向他要錢，老翁則差點在1天內被騙走480萬元，所幸永和分局秀朗派出所與永和派出所即時接力攔阻，成功保住老翁養老金。

據了解，老翁3日先是到中國信託提領300萬元現金，行員發覺有異、耐心詢問，老翁對於資金用途卻是說詞反覆，最後說錢是要給女兒購屋頭期款。行員認為可能遭詐騙，通知警方到場協助了解，秀朗派出所員警向李姓老先生耐心勸說，及時制止第一波現金提領。

廣告 廣告

但老先生仍對「女朋友」深信不疑，仍要前往鄰近銀行辦理保單解約，領取美金6萬元（約新台幣180萬元），當時秀朗派出所所長與永和派出所所長正於分局週報視訊會議中，獲悉情況後立即指示兩所共同規劃警力前往攔阻。

為掌握銀行尚未撥款的黃金時間，永和所員警第一時間趕往老翁住處，但老翁堅稱保單解約是供女兒購屋頭期款所用，員警再次耐心說明愛情詐騙常見手法，並同步聯繫其女兒查證，李老先生這才驚覺受騙，打消匯款念頭。

永和分局呼籲，網路愛情詐騙經常以投資賺錢為理由要求匯款，民眾若遇到類似情形務必提高警覺，多方查證，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全面取消補班日制度！明年9連假一次看

斷頭解套術2／供客戶分期建商自曝卡3億資金 業者罵翻：我又不是開銀行！

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場