網路黃昏戀陷阱 老翁險遭詐

員警到場向老翁說明詐騙手法，才讓老翁取消匯款。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

網路交友詐騙再現，基隆警方聯手行員，成功識破詐騙手法。警四分局中華路分駐所接獲轄內金融機構報案指稱，有民眾疑似遭遇詐騙。警方隨即派遣警員黃俊翰前往現場處理。

經員警初步了解，六十九歲的劉姓老翁在網路交友平台上，認識一名女子，該女子告訴他，若想繼續約會，必須先儲值成為平台的ＶＩＰ會員，劉翁未加警覺，準備匯款到對方提供的帳戶，並依指示前往金融機構申辦網銀，準備日後方便進行網路轉帳。

行員在處理劉翁的業務時，察覺到有異樣，於是主動關心並詢問詳情。經過了解後，行員向劉翁解釋，這種透過網路交友，要求先行儲值的方式，極有可能是詐騙行為，警方也隨即協助向劉翁說明，這是詐騙的常見手法，並成功預測出對方可能會使用的話術，這才讓劉翁恍然大悟，意識到已經成為詐騙的受害者，才打消匯款念頭。

警方提醒民眾，切勿輕信網路陌生人，如遇對方以各種名義要求匯款或提供個人資訊，都應立即提高警覺。若遇疑似詐騙情形，可撥打一六五反詐騙專線或一一０報案專線查證。