網路「彈劾賴清德」超過8百萬人連署 蔡正元認：是我發動的

立法院藍白黨團在去年12月19日，對總統賴清德發動彈劾案，當時網路上也出現「彈劾賴清德連署活動」網站，約莫有超過800萬人連署。對此，前立委蔡正元今（5）日透露，網路上連署彈劾賴清德活動就是他發起的，並找來好朋友郭正亮、張啓楷、羅智強等人，感謝大家的共襄盛舉；至於為何不繼續？他買的Amazon伺服器，買的量已經超過了。館長在最後也警告民進黨，做任何事都是有後果的，會有報應的。

前立委蔡正元今日上館長陳之漢的YT頻道聊聊國內外政局時事。（圖／館長YT頻道）

在野黨團上月底提出彈劾案時，網路上同步出現「彈劾賴清德」連署平台，截至12月20日下午連署人數已突破600萬人，超過賴清德在2024年總統大選所獲得的558萬票，到23日更一舉超越前總統蔡英文2020年總統大選時拿到史上最高票的817萬得票數。

蔡正元今（5）日上「館長」陳之漢YouTube節目《誰來Talk館》，聊聊國內外政治情勢與時事。其中對於上月底，網路上發起「彈劾賴清德」連署平台的活動，蔡正元坦承，這個活動是他發動的，找來好友郭正亮、張啓楷、羅智強、王鴻薇、王欣儀等人來號召，聽說最後連署人數超過800多萬人，感謝大家共襄盛舉。至於後來為何不繼續？蔡正元說他買的Amazon伺服器，買的量已經超過了。

館長在一旁補充，當時自己也不斷分享，一大堆人都進不去，其踴躍程度真的是太誇張了。蔡正元聽了除了感謝之外，並說這是讓大家表達民意，知道大家對於賴清德不喜歡，希望他能改變，利用最後彈劾的方式，來督促他改變；倘若這樣還不行，2028一定要把他換下來。

蔡正元透露上月底網路出現「彈劾賴清德」連署平台的活動就是他發起的。（圖／館長YT頻道）

蔡正元說，立法委員在前面衝，背後一定要有民意支持，如果沒有這超過8百萬人的支持，立委要彈劾他會害怕啊！他再次坦承這個活動是他發動的，除了感謝大家，甚至還舉網友的說法，「就是因為你發動的，所以才判你有罪不可」。館長則是在一旁開玩笑，「你給他8百萬票，他給你3年6個月」。

蔡正元也說，他個人並沒有這麼重要，今天最重要的，是要改變台灣現狀。館長也在一旁補充，之前柯文哲事件發生時，他就在講「今日柯文哲，明日任何人」，現在蔡正元要上了，接下來自己的處境也會很艱難，看到蔡正元的處境，自己也已做好準備，「今日蔡正元，明日任何人」，所以他也呼籲大家支持蔡正元，一定要在2026和2028給民進黨一個教訓。

當時有超過8百萬人參與連署。（圖／翻攝自網路）

館長最後也要鄭重警告民進黨，你們做的任何事都會有後果，你對柯文哲、你對蔡正元，下一個可能是陳之漢，這是會有報應的。

