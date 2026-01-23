網路一紅就爆單！ 18歲創業家單月營收近千萬 親揭流量變現關鍵





在許多人還在思考「要不要先念完大學再創業」的年紀，有人已經用實際成績給出不同答案。美國一名年僅18歲的創業者，沒有雄厚資本、也沒有企業背景，卻憑藉3D列印技術與社群平台操作，讓品牌在短短幾個月內爆紅，單月營收衝破31.5萬美元（約新台幣996萬元），引發外界熱議年輕世代的創業新模式。

外媒報導，來自紐約的Michael Satterlee，去年仍是高中生時，就已嘗試創業。他當時經營名為Solefully的品牌，專門設計並以3D列印製作Crocs鞋飾，年營收達到6位數美元，為他累積了產品開發與電商經驗。

廣告 廣告

高中畢業後，Satterlee將重心轉向新品牌Cruise Cup，主打各類3D列印生活用品，其中最具代表性的商品，是在網路上迅速竄紅的飲料架「Beerzooka」。這項產品憑藉獨特外型與使用方式，在社群平台上獲得大量曝光，目前也正申請專利，成為Cruise Cup的主力商品。

▼Satterlee憑藉3D列印技術與社群平台操作，讓品牌在短短幾個月內爆紅。（示意圖／取自Unsplash）

Satterlee分享，創業靈感其實來自現實考量。他手邊有多台3D列印機，但原本的訂單需求有限，於是思考如何讓設備發揮最大效益，決定自行打造電商品牌。他選擇保冰套作為切入點，並重新設計結構，讓鋁罐可以上下滑入，還加入類似彈殼彈出的機制，強化視覺效果，也更容易在社群上被分享與討論。

在行銷策略上，他大量運用TikTok與Instagram測試市場反應，透過用戶自行拍攝的影片與分享，觀察哪些內容最容易引發共鳴，再將表現亮眼的素材放大投放至Facebook廣告。短短3個月內，營收從約10萬美元成長到11月的31.5萬美元，成長速度驚人。

Satterlee指出，產品本身固然重要，但真正的關鍵在於社群互動。他認為追蹤者關注的不只是商品功能，而是品牌背後的故事與使用情境，這也是內容能否擴散的核心。

目前Cruise Cup採完全自籌資金經營，並擁有約1500平方英尺的倉庫。為解決3D列印產能有限的問題，他計畫將Beerzooka改為金屬量產形式，單次訂購1萬個，以提升出貨效率與耐用度，同時也將重心放在專利與商標布局，保護核心產品。

談到給年輕創業者的建議，Satterlee直言，不要害怕嘗試各種點子，「就算看起來很蠢，也值得試一次，因為你永遠不知道哪個會突然爆紅。」他也認為，3D列印與社群平台為創業者提供了低成本的實驗環境，只要測試階段能賣得動，後續量產就有機會創造更大的營收規模。

（封面示意圖／取自Pixabay）

更多東森財經新聞報導



單親爸身無分文！「靠1招」逆襲創業 年收入破億

從洗碗工⭢大老闆！ 他奮鬥22年「買下公司」成創業傳奇

等加薪不如當老闆？ 8成1上班族想創業 39歲是重大關卡