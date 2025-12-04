網路10大陸劇明星人氣排行！趙露思第2 劉宇寧第1

觀眾朋友心目中的人氣王，第二名是女星趙露思，榜首是男星劉宇寧。（圖／翻攝自微博 @趙露思工作室）





下班後許多人的放鬆方式就是追劇！2025年的陸劇題材相當多，誰是觀眾朋友心目中的人氣王呢？最新網路調查，第二名是女星趙露思，榜首則是男星劉宇寧。

陸劇許我耀眼片段：「我自以為那是愛，對你來說，只是打賞對嗎。」

陸劇許我耀眼討論度創新高，趙露思的角色轉型也受到高度肯定，她不再只是甜寵劇的專屬臉孔，而是在複雜角色中展現更深層情緒的實力派女主角，收割高人氣。

撇開和前經紀公司糾紛，趙露思更趁勢推出單曲，同樣掀起熱議。

大陸女星趙露思《Black Veil Bride》：「我是明亮的黑色面紗，今晚沒有人會墜入愛河，保持距離。」

歌曲和戲劇一改以往，這個突破讓趙露思一舉登上人氣第二名。至於人氣王榜首，則由他拿下。

陸劇折腰片段：「我也願意做你的矛與盾，替你攻防護你周全，你所有所有的願望，我都會為你實現。」

在夯劇折腰中，成功逆轉曾遭批古裝醜男形象與風評，角色成功圈粉，更讓他再接下新古裝劇。

陸劇書卷一夢片段：「這怎麼可能呢，你的意思是，我們現在身處的這個世界，是在話本子裡，但我跟你都是活生生的人哪。」

新戲中結合穿越與喜劇元素，劉宇寧的表現再次刷新觀眾印象，也讓巡迴演唱人氣居高不下。

大陸男星劉宇寧：「一起來，講真的會不會是我被鬼迷心竅了，敷衍了太多我怎麼不難過。」

不論是歌而優則演的劉宇寧還是演而優則歌的趙露思，兩人分別奪下人氣排行榜一二名，實至名歸。



