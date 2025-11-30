網軍偷偷帶風向！「簡單4招」分辨假帳號 貼文1現象超可疑

近日傳出Threads可能會有網軍養假帳號，用來幫特定議題帶風向。示意圖／翻攝自Pixabay

不少網友喜歡在社群平台Threads上抒發情緒，但近日傳出Threads可能會有網軍養假帳號，用來幫特定議題帶風向。有網友在Threads發文指出，網軍養帳號的目的就是透過累積粉絲、流量，來提高話語權，並在關鍵時刻散布錯誤資訊。

偷偷帶風向！網軍養帳號目標曝光

原PO表示，養帳號有4個目的，透過累積粉絲、增加信任感，這樣就能更容易操作輿論；擾亂戰場，乍看同溫層實則偷渡假資訊，用來分化自己人；操作「關鍵假資訊」散布錯誤政策、物資、避難地點；假裝成激進友軍支持者，並配合媒體自導自演貼標籤。

原PO接著說，因為有互動就代表帳號受歡迎，因此無論贊成或是反對，都是在幫假帳號增加影響力。然而假帳號最容易操作流量的主題分為引戰類（戰穿搭、戰男女）、腥羶八卦類（小三踢爆、感情糾紛）、勾引提問類（這樣算漂亮嗎？難道護理市的命就這麼賤嗎？）以及盜文類（偷別平台的熱文重發）。

「簡單4招」揪出假帳號

原PO表示，符合以下條件包含使用AI、盜圖當頭貼；每篇文章都在引戰；帳號無生活感，粉絲數極少、貼文只留下爆文；電話為國外等，都有可能是可疑帳號。原PO建議，在網路上看到別人的發言時保持懷疑態度，也不要給予流量，並提醒他人可疑帳號，以免助長假帳號勢力。

關於如何確認對方電話國碼？網紅四叉貓表示，只要使用對方的帳號登入IG，接著按下忘記密碼，系統就會把重新設定密碼的簡訊寄出，這樣就可以看到國碼，用來確認是否為假帳號。

另一名網友指出，在Threads、IG上很多交友的帳號都有可能是網軍，他表示只要照片都是獨照、很少在台灣的照片、運動吃飯的地方不像是台灣、牆壁上的字是簡體或模糊、文案中出現不是台灣的用語等，都是假帳號的跡象，也建議檢查第一張照片的日期、發文頻率，這種假帳號通常不會經營超過1年。

網紅「瘋男Nick」也指出，如果帳號發文都是同一天或是很新；發文內容提及博弈、賺錢、被動收入或是照片都是色情內容等，以上三點都有可能是在養帳號搞詐騙，建議可以截圖去以圖搜圖，來檢查是不是盜取別人的照片。



