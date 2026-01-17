網軍偽裝不斷進化！IP顯示台灣「註冊電話卻是＋86」 網嘆：像蟑螂打不死

自從社群平台Threads和X可以看到帳號所在地後，不少人都會用這個功能辨識是否網軍。(電腦使用示意圖) 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 自從社群平台Threads和X可以看到帳號所在地後，不少人都會用這個功能辨識是否網軍。不過近日有網友發現，很多網軍帳號的所在地都顯示在台灣，但近一步調查就會發現，註冊的電話都是＋86，是中國的電話國碼。消息一出掀起熱議，讓不少網友無奈嘆，「網軍不斷進化，像蟑螂打不死」。

數位時代假消息盛行，網路上真假難辨的消息造成很多人擾。因此網紅四叉貓去年8月PO出肉搜教學貼文。四叉貓在該貼文中坦承這個方法「有點過分」，但礙於中國網軍太多，因此還是公開讓大家使用，主要就是登錄對方IG，利用「忘記密碼」的功能，進入驗證的頁面，就可以查到對方註冊用的手機號碼，辨識該帳號來自哪裡。

但這個方法略顯複雜，因此去年底Threads和X開始公開帳號所在地後，不少網友會利用社群平台新功能，辨識是否網軍。不過最近有網友發現，很多網軍帳號的所在地都顯示在台灣，用四叉貓的方法近一步調查就會發現，註冊的電話都是＋86，也是中國的電話國碼。

貼文一出掀起網友熱議。有網友觀察，「當平台開始顯示來源時，網軍曾一度縮手，但沒多帳號開始回流、定位改成台灣、聯絡電話卻是＋86，這不是巧合，代表有人在測平台、補漏洞、下指令。」、「我也有發現從前一陣子開始很多發文都很怪，像在洗風向，但IP都在台灣」、「藍白網軍變聰明了」、「網軍不斷進化，像蟑螂打不死」。

網紅四叉貓去年8月PO出肉搜教學貼文。 圖：取自四叉貓Thread

近日有網友發現，很多網軍帳號的所在地都顯示在台灣，但近一步調查就會發現，註冊的電話都是＋86，也是中國的電話國碼。 圖：取自Thread