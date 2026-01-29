網軍帶風向 今年7案6件在綠營3縣市

台中豐原豐康牧場大量雞隻感染禽流感暴斃，行政院長卓榮泰29日在院會指示，養雞場必須強化安全措施，處置違法未通報的現象。綠營網軍則在網上帶風向，指「台中害大家沒豬吃，又要沒蛋吃」。藍委黃健豪則反駁，今年1月禽流感疫情共7起，僅1件在藍營執政的台中，其他6件在綠營執政的3縣市，網軍是否該以相同標準譴責那些染疫的綠營執政縣市。

黃健豪指出，農業部都已經出面闢謠稱「日產12.4萬箱，沒缺蛋」，綠營側翼網軍若持續造謠，真的只是唯恐天下不亂。

廣告 廣告

卓榮泰昨指示，養雞場必須強化所有安全措施，處置違法未通報，避免任何潛在風險擴大。卓也感謝台中市政府成立前進指揮所進行必要撲殺，並請農業部隨時支援，跟台中市政府做必要了解，讓所有安全措施都能完整實現。

挺綠網軍昨在Threads、臉書等社群開始發文洗版，批評台中市府防疫不力，綠營台中市議員張家銨說，「如果病毒又傳播開來，3個月前曾無豬可吃，難不成又要落到無雞可吃的境地嗎？」

不過，根據農業部動植物防疫檢疫署公布的「115年確診高病原性禽流感防疫處置表」，嘉義縣共有3起、台南市1起、屏東縣1起及台中市1起，時間從1月初至1月中。其中，僅台中市為藍營執政縣市，其餘皆為民進黨執政。

黃健豪強調，疫情出現，首要該做的就是善後處理、解決危機，不是忙著政治操作帶風向，況且今年的禽流感多發生在綠營執政縣市，怎麼這些網軍當時都不吭聲，一句不罵。