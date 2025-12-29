「網軍跑錯棚？」 綠彰化初選貼文突湧「攻擊邱議瑩」大量留言

粉專「敲敲告訴你」發布民進黨彰化縣長初選文章，卻出現許多「攻擊邱議瑩」留言。 圖：翻攝自臉書文章

[Newtalk新聞] 民進黨各縣市長初選逐漸升溫，相關討論也在社群平台持續發酵。不過近日卻出現一幕耐人尋味的景象，一則原本聚焦「彰化縣長初選」的臉書貼文，留言區卻突然湧入大量與彰化無關、卻集中攻擊高雄市長熱門人選邱議瑩的留言，引發網友熱議。

該篇貼文由粉專「敲敲告訴你」發布，原本內容聚焦民進黨彰化縣長初選情勢，討論地方選情走向。然而留言區卻出現大量與主文無直接關聯的留言，內容集中在質疑邱議瑩的政治動向，甚至出現「去找王金平喬事情」、「密室政治」、「喬王現身」等說法，明顯與彰化選情脈絡不符。

不少網友注意到，這些留言帳號多半互動紀錄有限，發文語氣與用詞高度相似，甚至在短時間內密集出現，引發「是否跑錯棚」、「是否為制式化操作」的質疑。部分網友直言，「這明明是彰化的貼文，卻硬要拉高雄來講，實在太突兀」，也有人戲稱「網軍設定錯棚」。

相關畫面隨即在社群平台被截圖轉傳，掀起進一步討論。有網友指出，近來只要與高雄市長初選相關的議題浮現，就會出現類似模式的留言攻勢，質疑背後是否存在有組織的操作行為。

政治觀察人士分析，隨著民進黨各縣市初選逐漸加溫，具競爭力的潛在人選勢必成為關注焦點，也更容易成為網路攻防的目標。尤其在社群平台上，透過大量相似帳號進行定向留言，已成為常見的輿論操作手法。

有分析指出，這類「跑錯棚」的狀況，反而讓外界更容易察覺異常操作痕跡，也突顯社群輿論戰在地方選舉中的影響力正持續升高。未來相關現象是否會進一步擴大，仍有待觀察。

