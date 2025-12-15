網轟噁心丟臉！韓籍啦啦隊女神收到「已拆封餅乾」超錯愕

金佳垠有「可愛天花板」封號。（桃氣女孩Peach Girls提供）

台灣啦啦隊文化近年蓬勃發展，越來越多韓國啦啦隊成員來台尋求新舞台。韓職啦啦隊超人氣成員金佳垠，被粉絲封為「可愛天花板」、「吃可愛長大」，加盟桃園雲豹飛將排球隊所屬啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」，引發關注。不過，金佳垠近日在直播中分享粉絲送給她的禮物時，卻疑似收到開封過的食物，令她相當錯愕。

金佳垠在鏡頭前興奮開箱，秀出球場收到的台灣零食，畫面中可見桌上擺滿各種點心，金佳垠露出甜美笑容，看得出來相當感謝粉絲的心意，然而過程中，她卻發現其中一包餅乾竟疑似已被拆封，甚至好像已被食用過，當場露出錯愕又困惑的表情。

廣告 廣告

金佳垠震驚後，反覆確認包裝袋狀態，並小心翼翼向大批粉絲們求證詢問：「這是開過的耶，對吧？」，面對留言區一面倒勸阻，叫她不要吃，金佳垠也立刻表態：「這種東西不能吃對吧！我不會吃的！」，也讓不少觀眾替她捏一把冷汗。

直播畫面曝光後，隨即在社群平台掀起討論，不少網友直呼行為「噁心又失禮」，認為送出已拆封甚至吃過的食物，完全不尊重也存在衛生與安全疑慮，直言這樣的舉動「真的很丟臉」。不少網友也呼籲，支持啦啦隊與球員應有基本界線，應援文化不該成為造成他人困擾的行為。

事實上，這類狀況並非首次發生，過去味全龍啦啦隊的韓籍成員權喜原也曾公開透露，自己收過粉絲「吃到一半」食物，並對此感到不安，最後甚至決定未來不再接受零食和飲料類的禮物，以避免潛在風險。

更多中時新聞網報導

MLB》「虎王」去留還未定 老虎先挖天使終結者

MLB》阿隆索5年1.55億美元 改當金鶯

進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙