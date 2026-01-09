網通大廠明泰收購仲琦 仲琦董事偷買股票損失8萬還被起訴

台北地檢署。呂志明攝



佳世達集團旗下網通大廠明泰科技(股票代號：3380)，於2019年斥資48億餘元，公開收購仲琦科技(股票代號：2419)30.4%股權，在這項重大消息曝光前，時任仲琦的董事馬嘉隆，因參與私募案知悉消息後偷買明泰股票，最後虧了8萬元，台北地檢署調查後認為馬嘉隆涉犯《證券交易法》內線交易罪，依法起訴。

另外，時任仲琦的女副董劉美蘭，疑將消息洩漏給親友，買進仲琦股票，被控涉犯《證券交易法》內線交易罪的部分，檢察官調查後認為罪嫌不足，處分不起訴。

2019年9月27日，明泰總經理林裕欽與仲琦董事長鄭炎為、副董事長劉美蘭等人首次見面洽談業務合作，明泰公司表達參與仲琦公司私募意願，會後雙方簽署保密合約（NDA)。同年11月26日林裕欽與劉美蘭對私募案達成共識，確定由明泰全額認購仲琦私募股，明泰並對仲琦提出擬採合法方式增加控制性持股的建議。

2019年12月12日晚間，仲琦及明泰2家公司先後發布重訊，內容約略提到明泰公司預計將取得仲琦公司約30.4%之股權；明泰公司將於2019年12月17日至2020年1月6日期間，以每股32元，公開收購仲琦公司普通股1億股，約當仲琦公司已發行普通股股份總數2.29億股之43.67%；以仲琦公司完成私募增資1億股後之發行股份總數3.29億股計算，約當於仲琦公司股權比例之0.4%。

檢調查出，時任仲琦科技董事的馬嘉隆，因為參與仲琦於2019年12月12日通過私募案決議的董事會，知悉這個重大消息，在禁止交易期間，利用自己的證券帳戶偷偷買進明泰公司股票，但這波操作馬嘉隆沒有賺到，反而虧了8萬250元，因而被移送法辦。

檢察官調查後認為馬嘉隆涉犯《證券交易法》內線交易罪，依法起訴。

