文 ‧ 洪崇晏

近期華電網(6163)這檔低價股異軍突起，11月11日還在24.55元左右震盪，如今最高達到33.6元，究竟是什麼魔法讓這檔小股票一飛衝天？

跟政策有極大的關係，華電聯網自109年起積極參與經濟部產業發展署「太空產業供應鏈暨網通產業新星飛揚計畫」(簡稱「太空計畫」)，持續投入龐大資源培育新世代技術菁英，成為推動產學共育的重要力量。

多年深耕成果顯著，華電聯網不僅成功留任多名研習生，更與學界建立長期合作關係。今年更進一步與國立大學攜手建置資安基地，實際以行動支持臺灣關鍵技術研發與人才養成。營運長王榮德表示：「我們將人才視為臺灣產業競爭力的核心，培育人才不只是企業責任，更是對臺灣未來的投資。」

廣告 廣告

基本面方面，華電網Q3營收16.3941億元，刷下近3季新高，季增68.15%、年成長 19.84%，表現十分優異，截至25Q3為止，累計營收38.614億元，較前一年成長 9.55%。

籌碼面方面，華電網千張大戶持股率增加5.30%，目前為40.92%，顯示投資人看好華電網未來的發展。

觀察今年度(114年)標案，華電網總共獲得93項標案，得標總金額 6,456,035,497元(新台幣)。顯示其強大的能力。

另外2025年3月19日，華電網也公告，得標台灣電力股份有限公司電力通信處「光傳輸網路採購案」得標金額1,479,999,000元(未稅)。

在光通訊族群受到輝達財報的激勵下，華電網將有機會持續向上。

華 電 網 日 K 線 圖 ( 圖 片 來 源 : Y a h o o 股 市 )

▲華電網日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--網通+太空產業鏈。與政府合作，華電網異軍突起！ - 理財周刊