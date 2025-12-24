網速誰最快？這家最全面 OpenSignal實測出爐

【記者趙筱文／台北報導】國際行動網路評測機構OpenSignal最新公布「2025年台灣行動網路體驗報告」，透過實際用戶連線數據，分析台灣三大電信在整體行動網路與5G體驗上的表現。報告顯示，台灣行動網路品質持續進步，中華電信在多項關鍵指標中表現最為全面，台灣大哥大與遠傳電信則各自在影音體驗與5G可用率等面向展現優勢。

根據報告內容，中華電信在本次評比中拿下最多獎項，涵蓋整體體驗、5G下載與上傳速度，以及網路品質一致性等指標，顯示其在高速傳輸與連線穩定度方面具備明顯優勢。OpenSignal指出，中華電信用戶在日常使用中，無論是下載大型檔案、進行高畫質串流，或是在移動場景下連線，整體體驗表現相對突出。

台灣大哥大則在影音相關體驗項目中獲得肯定，包括整體影音體驗與5G影音體驗分數表現亮眼。報告指出，台灣大哥大在高畫質影音播放、即時串流與延遲控制方面具備競爭力，能有效提供用戶觀看串流平台內容與進行直播等高流量應用。隨著網路整合與頻寬配置調整，部分地區的體驗分數也出現改善。

遠傳電信在本次報告中的亮點，則集中於5G可用率表現。OpenSignal分析，用戶實際連上5G網路的時間比例，是衡量體驗的重要指標之一，而遠傳在該項目中表現穩定，顯示其5G覆蓋與實際使用情境下的連線可得性具備一定優勢。

整體來看，OpenSignal指出，台灣行動網路在5G普及後已逐步邁入「體驗成熟期」，不僅平均速度提升，涵蓋率與日常使用的穩定性也持續改善。不過，報告也提到，隨著電信業者進行網路整合與架構調整，部分品質一致性指標仍可能出現區域差異，後續表現仍有觀察空間。

對消費者而言，這份報告反映的是實際使用者在真實場景中的網路體驗，而非理論峰值數據。OpenSignal建議，用戶在選擇電信業者與資費方案時，可依自身使用習慣，評估影音觀看、下載需求或5G可用性等重點指標，才能選到最符合自身需求的行動網路服務。

