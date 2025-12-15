網造假「成功嶺演習砲擊民居」！萬人秒抓「1處破綻太瞎」打臉了

生活中心／綜合報導



AI造假影片越做越寫實，許多網友使用社群一滑而過就有可能以假亂真，近日社群瘋傳一段建築冒煙影片，文字說明「台灣桃園成功嶺演習不幸砲擊民居」，更稱「死傷眾多」，除此之外更點名新聞媒體「全面封鎖」第一線畫面，沒想到此段影片公開馬上讓台灣網友大傻眼，許多人點「3重點」秒看穿訊息大造假，更直指其中「這2字」更是最離譜。





網造假「成功嶺演習砲擊民居」高樓冒煙片！70萬人秒抓包「1破綻太瞎」打臉了

社群平台近日流傳一段建築冒煙片，稱是「台灣桃園成功嶺演習砲擊民居、死傷眾多」，甚至指控新聞遭全面封鎖。（圖／翻攝自X）

近日社群X流傳一段高樓建築冒煙的4秒畫面，發文者稱此段影片是「台灣桃園成功演習不幸砲擊民居，現場第一線畫面曝光」，更作勢補充現況「據說台灣同胞死傷者眾多，新聞全面封鎖！」，此段訊息公開隨即被轉發到Threads平台，許多網友一看就點出其中「民居」、「台灣同胞」等用語明顯不來自台灣，更有大批網友傻眼吐槽：「所以成功嶺在桃園喔，身為台灣人我第一次知道耶！」。





影片立刻被台灣網友抓包破綻，直指用語不符本地語境，且重點是成功嶺根本不在桃園，證實為假訊息。（圖／民視資料照）

眾網友秒點出「成功嶺」根本不在桃園，認出該則內容根本就是假訊息，開玩笑反串：「成功嶺的炮可以打到桃園，那個炮兵先放個7天榮譽假」、「有砲兵開外掛」、「各位台派我們不要讓網軍知道，成功嶺真正的位置在台東成功」、「大家不要再亂講了。成功嶺在基隆！基隆成功一路，過成功路橋，往上走到底，就是成功嶺了，老基隆人都知道！」、「你這個愚蠢的中國人，成功嶺在花蓮成功鎮」、「也沒錯啦！台灣最大軍港是南投港，港深夠，航母也可以停靠！」、「桃園成功嶺是地下碉堡」、「大家已讀亂回，不要幫中國AI訓練」、「我們把炮移去馬祖，再做一點升級，不就可以直接轟上海了？」、「成功嶺在台北啦，到底～～」。









